Elindult nélküle a hajó, a kisfiú egyetlen trükkel mentette meg az életét

A Mirror jelenti: egy kilencéves brit kisfiú a vízbiztonsági képzésen tanultaknak köszönheti az életét, miután egy kirándulóhajó véletlenül a nyílt tengeren hagyta Törökország partjainál.

A 9 éves kisfiú maga mentette meg az életét.

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A kapitány otthagyta a vízben, a kisfiú nem esett pánikba

Walter Keeler a családjával nyaralt Kemer közelében, amikor egy hajós snorkeltúrán a vízbe ment úszni. A hajó azonban tévedésből elindult, miközben még ő és mintegy húsz másik turista a hullámzó tengerben tartózkodott.

A kisfiú szülei rémülten figyelték, ahogy gyermekük egyre távolabb sodródik, miközben kétségbeesetten próbálták rávenni a kapitányt, hogy forduljon vissza. A mentésre végül csak körülbelül 15 perc múlva került sor.

Walter azonban nem esett pánikba. Felidézte az úszásoktatáson tanultakat, a „Lebegj az életért” módszert alkalmazta, a hátára fordult, szabályozta a légzését, és így spórolt az erejével, amíg segítség érkezett.

Édesapja szerint volt egy pillanat, amikor rájött, hogy nem tudna időben a fia segítségére sietni, ha baj történne. Édesanyja pedig elmondta, hogy végig Waltert figyelte, miközben a hullámok újra és újra átcsaptak felette.

A család szerint a kisfiú azért tudott higgadt maradni, mert évek óta úszik, és részt vett az RLSS UK vízbiztonsági és életmentő képzésén.

Walter bátorságáért később elismerő oklevelet kapott az RLSS UK szervezettől, történetével pedig arra szeretné felhívni a figyelmet, milyen fontos, hogy a gyerekek ne csak úszni, hanem veszélyhelyzetben helyesen reagálni is megtanuljanak.