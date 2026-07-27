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kórház

Kórházban küzdenek egy egyéves kisfiú életéért, miután kizuhant az ablakon

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Egy egyéves kisfiú életveszélyesen megsérült, miután vasárnap este kizuhant egy üzlet felett található lakás ablakából az angliai Gillinghamben. A gyermeket kórházba szállították, a rendőrség pedig vizsgálja a tragikus baleset pontos körülményeit.
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kórházkisfiúrendőrség

Egy egyéves kisfiú életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután a jelentések szerint kizuhant egy kenti lakás ablakából.

kisfiú
Egyéves kisfiú zuhant ki egy emeleti lakásból. (A kép illusztráció).
Fotó: Shutterstock

Kórházban küzdenek egy egyéves kisfiú életéért, miután kizuhant az ablakon

A kenti rendőrség közlése szerint vasárnap este, helyi idő szerint körülbelül 18:10-kor a South East Coast Mentőszolgálattól kaptak bejelentést arról, hogy a mentők egy gyermeket látnak el, aki feltehetően egy Cornwallis Avenue-i ingatlan ablakából zuhant ki a Gillingham városrészben.

A rendelkezésre álló információk szerint a gyermek egy üzlet felett található lakásból esett ki.

A rendőrség a helyszínre vonult, a kisfiút pedig egy londoni kórházba szállították, ahol életveszélyes sérülései miatt kezelik.

A kenti rendőrség szóvivője elmondta:

A rendőrök a helyszínre érkeztek, a gyermeket pedig életveszélyes sérülésekkel egy londoni kórházba szállították. Az eset körülményeinek tisztázására jelenleg is folyik a vizsgálat.

 

 

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