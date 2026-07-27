Egy egyéves kisfiú életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután a jelentések szerint kizuhant egy kenti lakás ablakából.

Egyéves kisfiú zuhant ki egy emeleti lakásból. (A kép illusztráció).

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Kórházban küzdenek egy egyéves kisfiú életéért, miután kizuhant az ablakon

A kenti rendőrség közlése szerint vasárnap este, helyi idő szerint körülbelül 18:10-kor a South East Coast Mentőszolgálattól kaptak bejelentést arról, hogy a mentők egy gyermeket látnak el, aki feltehetően egy Cornwallis Avenue-i ingatlan ablakából zuhant ki a Gillingham városrészben.

A rendelkezésre álló információk szerint a gyermek egy üzlet felett található lakásból esett ki.

A rendőrség a helyszínre vonult, a kisfiút pedig egy londoni kórházba szállították, ahol életveszélyes sérülései miatt kezelik.

A kenti rendőrség szóvivője elmondta: