Négy kisgyerek megszökött az óvodából, majd bevásárolni indult

Nagy riadalmat okozott egy bécsi óvodában, amikor négy kisgyerek (három és öt év közöttiek) észrevétlenül elhagyta az intézményt, és egy közeli szupermarket felé indult. A kicsik szerencsére sértetlenül kerültek elő.

A négy kisgyerek egyszerűen kisétált egy bécsi intézményből, majd egy közeli szupermarket felé indult.

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Vészkijáraton át jutottak ki

Az eset hétfő délután történt Bécs Floridsdorf városrészében.

Miközben a többi gyerek az udvaron játszott, a négy lurkó feltehetően egy vészkijáraton keresztül jutott ki az épületből.

A pedagógusok egy ideig nem vették észre az eltűnésüket.

A felfedezőútra indult ovisok ezután egy közeli szupermarket felé vették az irányt. Végül a bevásárlóközpont mélygarázsában talált rájuk teljesen véletlenül az óvoda egyik munkatársa, aki éppen hazafelé tartott. Az alkalmazott azonnal biztonságba helyezte a kalandvágyó csapatot, majd visszakísérte őket az intézménybe.

Felháborodtak a szülők

Az egyik érintett gyermek édesapja a Heute hírportálnak azt mondta,

körülbelül húsz percig senkinek sem tűnt fel, hogy négy kisgyerek eltűnt.

Szerinte ez súlyos mulasztás, ezért sok szülő szeretne választ kapni arra, hogyan történhetett meg, hogy egyszerre négy óvodás észrevétlenül kisétálhatott.

Az intézmény vezetése elismerte a történteket, bocsánatot kért a családoktól, és hangsúlyozta, hogy az eset nem felel meg az óvoda biztonsági előírásainak. Vizsgálat indult annak tisztázására, pontosan mi vezetett a történtekhez, valamint azt is felmérik, milyen intézkedésekkel – akár az épület átalakításával – lehet megelőzni, hogy hasonló eset még egyszer előforduljon.

Nemrég Angliában is súlyos baleset történt egy óvodánál: egy autó áttörte a kerítést, majd a játszótéren a gyerekek közé csapódott.