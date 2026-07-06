Megszakad a szív: a hőségriadó után találták meg holtan a hatéves kislányt

Egy hatéves, brooklyni kislány vesztette életét, amikor egy családi nyaralás során egy erős áramlat elsodorta egy southamptoni strandon. Kiara Paolasint szombaton, reggel 8 óra után nem sokkal a Nagy Peconic-öböl vizében találták meg eszméletlenül.

Elsodorta az ár, majd életét vesztette a hatéves kislány (illusztráció) / Fotó: Wendy Wei / Pexels.com

Már nem tudták megmenteni a kislányt, miután elsodorta az ár

A szemtanúk elmondása szerint a kislány besétált a vízbe, majd beleesett, és a Sebonac-patak áramlata a Nagy Peconic-öbölbe sodorta. A gyermeket egy 16 éves rokona próbálta ugyan kimenteni, de az erős áramlat miatt ez nem sikerült. Eközben a többi, jelenlévő családtagnak sikerült felkeltenie egy kajakos figyelmét, aki odaevezett, kihúzta a vízből az eszméletlen kislányt, majd a partra vitte, ahol már várták őket a mentőszolgálatok.

Kiara Paolasint ezután kórházba szállították, ahol nem sokkal később halottnak nyilvánították.

A southamptoni rendőrség jelenleg vizsgálja a feltehetően fulladás miatt bekövetkezett halálesetet, amelynek hivatalos okát a Suffolk Megyei Orvosszakértői Hivatal egyelőre nem hozta nyilvánosságra.

Mindez azután történt, hogy New York-iak ezrei özönlöttek Hamptonsba, hogy az East End különböző strandjain töltsék a július negyediki hétvégét, mialatt Southamptonban szombaton közel 32 Celsius-fokot mutattak a hőmérők. A térségben korábban rendkívüli hőségriadó volt érvényben a New York-i agglomerációt és Long Islandet sújtó hőhullám miatt - írja a New York Post.