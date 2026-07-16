A családja nélkül maradt az ötéves kislány, kétségbeesve futott az induló vonat után - videó

Szívszorító jeleneteket rögzített a biztonsági kamera a varsói Nyugati pályaudvaron: egy ötéves kislány a peronon maradt, miközben a családjával utazó vonat nélküle indult tovább – írja a TVP WORLD.

Egy ötéves kislány egyedül maradt a peronon, miután a családjával utazó vonat nélküle indult tovább.

Fotó: Facebook/képernyőfotó

A felvételek szerint a gyermek édesapja leszállt a szerelvényről, levette a csomagokat, majd a kislányát is leemelte a peronra.

Ezután visszaszállt a vonatra, hogy a család többi poggyászát is összeszedje, ám ekkor az ajtók bezáródtak, és a jármű elindult Varsó központi pályaudvara felé.

Kétségbeesve futott a vonat után

A rémült kislány a távolodó vonat után rohant, de hamar belátta, hogy nem tudja utolérni. Tanácstalanul megállt a peronon, ahol egy arra járó férfi odalépett hozzá, megnyugtatta, majd segítséget hívott. Rövid időn belül két rendőr érkezett a helyszínre, akik gondoskodtak a gyermekről.

A rendőrség közlése szerint a kislányt a vasúti rendőrőrsre vitték, ahol később épségben újra találkozhatott a szüleivel.

A hatóságok szerint az eset ismét rámutat arra, milyen könnyen elszakadhat egy gyermek a családjától egy zsúfolt vasútállomáson. Kiemelték, hogy a szülőknek és a környezetükben lévő utasoknak is fokozottan figyelniük kell az ilyen helyzetek elkerülésére.

Döbbenetes felvételek Kanadából is bejárták a világot: egy tehervonat a tomboló erdőtűzön haladt keresztül, miközben a személyzet attól rettegett, hogy a lángok utolérik a szerelvényt.