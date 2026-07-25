Kisrepülő csapódott egy családi házba Németországban, egy ember meghalt - videó

Egy ember életét vesztette, miután egy kisrepülőgép egy családi házba zuhant a németországi Alsó-Szászországban szombat délelőtt. A hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre, a baleset körülményeit még vizsgálják – tudta meg a Heute.

A lezuhant kisrepülőgép egy családi ház tetejébe csapódott és a tetőszerkezetbe ékelődött. A balesetben legalább egy ember életét vesztette

Fotó: NWM-TV/AFP

A tetőbe fúródott a kisrepülő

A szerencsétlenség a Ganderkesee nevű településen történt nem sokkal 11 óra előtt.

A kisrepülő orral csapódott az épület tetejébe, és a tetőszerkezetbe ékelődött.

A becsapódás következtében a pilótafülke teljesen összeroncsolódott, a szárnyak leszakadtak, a roncsok egy része pedig a ház körül szóródott szét.

Egy lezuhant kisrepülőgép beszorult egy ház tetejébe. Legalább egy ember meghalt, amikor a repülőgép egy családi házba csapódott

Fotó: JORN HUNEKE / DPA/AFP

A helyi beszámolók szerint a repülőgép a balesetet megelőzően fokozatosan veszített a magasságából.

A járat nem sokkal korábban Brémából indult, a lezuhanás okát egyelőre nem sikerült megállapítani.

Egy áldozatról tudni, a ház lakói nem sérültek meg

A hatóságok a délutáni órákban megerősítették, hogy a szerencsétlenség egy ember életét követelte. A Bild értesülése szerint egyelőre nem tudni biztosan, hogy az áldozat a kisrepülő pilótája volt-e.

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a rendőrök, akik emelőkosaras jármű segítségével a tetőszerkezetet is átkutatták.

A mentés során felmerült, hogy a fedélzeten egy másik személy is utazhatott, őt azonban a legfrissebb információk szerint még nem találták meg.

A családi ház lakói a baleset idején nem tartózkodtak otthon, ezért nem sérültek meg. A repülőgép lezuhanásának pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.

A légi közlekedésben ezúttal nem ez volt az egyetlen rendkívüli eset: az EasyJet egyik járatán tíz utas verekedett össze a fedélzeten.