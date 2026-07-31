Drámai látvány a kiszáradó Rajnán: egy évtizedek óta elsüllyedt hajóroncs is előbukkant a vízből

Egy régi hajóroncs is előbukkant a Rajnán

A visszahúzódó Rajna Neuss és Dormagen határán egy különös, évtizedek óta a víz alatt rejtőző roncsot is láthatóvá tett. A Silbersee torkolatának közelében egy egykori angolnahalászhajó maradványai emelkednek ki a sekély vízből.

A hajót állítólag „Conny”-nak hívták, és egészen az 1990-es évekig használták. Tulajdonosa a Rajna egyik utolsó angolnahalásza volt.

A roncs rendszerint a víz alatt rejtőzik, ám amikor különösen száraz a nyár és jelentősen visszaesik a Rajna vízszintje, ismét láthatóvá válik. Az egykor munkára használt hajót mára rozsda borítja, történetéhez pedig egy sötét legenda is kapcsolódik.

Sötét történetet őriz a Rajna

A hajó egykori tulajdonosának története ugyanis tragikus fordulatot vett. A beszámolók szerint a férfi féltékenységből megpróbálta megölni volt párját és annak új társát, amiért később börtönbe került.

Szabadulása után még megpróbált pénzt szerezni, hogy megmenthesse a hajóját, ám nem járt sikerrel. Nem sokkal később nyomtalanul eltűnt, és máig nem tudni biztosan, mi történt vele. A „Conny” pedig végül elsüllyedt a Rajnában.

Most, évtizedekkel később a rendkívüli szárazság miatt ismét előbukkant a folyóból.

A hajózást is nehezíti az alacsony vízállás

A július 30-án készült felvételek alapján Rajna-vidék-Pfalzban, Osterspai térségében is szembetűnő a folyó alacsony vízállása. A mederben nagy homokpadok jelentek meg, amelyek normális vízállás mellett nem lennének láthatók.

A Rajna vízszintjének csökkenése azért is különösen fontos, mert a folyó Németország és egész Nyugat-Európa egyik legjelentősebb szállítási útvonala. Ha a víz túl sekéllyé válik, a teherhajók csak kisebb rakománnyal közlekedhetnek, szélsőséges esetben pedig egyes szakaszokon a hajóforgalom is komoly akadályokba ütközhet.