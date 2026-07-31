Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
rajna

Drámai látvány a kiszáradó Rajnán: egy évtizedek óta elsüllyedt hajóroncs is előbukkant a vízből

44 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Drámai látványt nyújt a Rajna Németországban: a tartós hőség és szárazság miatt rendkívül alacsonyra süllyedt a folyó vízszintje. Osterspai közelében hatalmas homokpadok kerültek felszínre, máshol pedig egy évtizedek óta elsüllyedt hajóroncs bukkant elő a vízből. Az alacsony vízállás már a hajózást is befolyásolja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rajnaalacsony vízálláseurópa

A nyári hőség és az elhúzódó aszály egyre látványosabb nyomokat hagy a Rajnán. Július végére olyan alacsonyra süllyedt a folyó vízszintje, hogy Osterspai közelében kiterjedt homokpadok váltak láthatóvá. A levegőből készült felvételeken különösen jól kivehető, mennyire visszahúzódott a víz.

Lassan kiszárad a Rajna is
Lassan kiszárad a Rajna is
Fotó: Northfoto/Malte Ossowski/SVEN SIMON / SVEN SIMON

A rendkívül alacsony vízállás nem csupán látványos, hanem komoly gyakorlati problémákat is okoz. A Rajna Európa egyik legfontosabb vízi szállítási útvonala, az egyre sekélyebb folyó pedig már a hajózást is befolyásolja.

Nézd meg a képgalériánkat:

urn:newsml:dpa.com:20090101:260730-99-205566
urn:newsml:dpa.com:20090101:260730-99-207280
urn:newsml:dpa.com:20090101:260730-99-205668
urn:newsml:dpa.com:20090101:260730-99-205661
urn:newsml:dpa.com:20090101:260730-99-205657
urn:newsml:dpa.com:20090101:260729-99-191522
urn:newsml:dpa.com:20090101:260729-99-191589
Galéria: Drámai felvételek: lassan kiszárad a Rajna is Németországban
Fotó: Northfoto
1/9
Alacsony vízállás a Rajnán 2026. július 30., Rajna-vidék-Pfalz, Osterspai: Homokpadok láthatók a Rajnán Osterspai közelében. A hőség és az aszály rendkívül alacsony vízállást eredményezett, ami most a hajózást is befolyásolja.

 

Egy régi hajóroncs is előbukkant a Rajnán

A visszahúzódó Rajna Neuss és Dormagen határán egy különös, évtizedek óta a víz alatt rejtőző roncsot is láthatóvá tett. A Silbersee torkolatának közelében egy egykori angolnahalászhajó maradványai emelkednek ki a sekély vízből.

A hajót állítólag „Conny”-nak hívták, és egészen az 1990-es évekig használták. Tulajdonosa a Rajna egyik utolsó angolnahalásza volt.

A roncs rendszerint a víz alatt rejtőzik, ám amikor különösen száraz a nyár és jelentősen visszaesik a Rajna vízszintje, ismét láthatóvá válik. Az egykor munkára használt hajót mára rozsda borítja, történetéhez pedig egy sötét legenda is kapcsolódik.

Sötét történetet őriz a Rajna

A hajó egykori tulajdonosának története ugyanis tragikus fordulatot vett. A beszámolók szerint a férfi féltékenységből megpróbálta megölni volt párját és annak új társát, amiért később börtönbe került.

Szabadulása után még megpróbált pénzt szerezni, hogy megmenthesse a hajóját, ám nem járt sikerrel. Nem sokkal később nyomtalanul eltűnt, és máig nem tudni biztosan, mi történt vele. A „Conny” pedig végül elsüllyedt a Rajnában.

Most, évtizedekkel később a rendkívüli szárazság miatt ismét előbukkant a folyóból.

A hajózást is nehezíti az alacsony vízállás

A július 30-án készült felvételek alapján Rajna-vidék-Pfalzban, Osterspai térségében is szembetűnő a folyó alacsony vízállása. A mederben nagy homokpadok jelentek meg, amelyek normális vízállás mellett nem lennének láthatók.

A Rajna vízszintjének csökkenése azért is különösen fontos, mert a folyó Németország és egész Nyugat-Európa egyik legjelentősebb szállítási útvonala. Ha a víz túl sekéllyé válik, a teherhajók csak kisebb rakománnyal közlekedhetnek, szélsőséges esetben pedig egyes szakaszokon a hajóforgalom is komoly akadályokba ütközhet.

A következő hetek időjárása ezért meghatározó lehet: tartós csapadék nélkül tovább romolhat a helyzet a Rajnán.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!