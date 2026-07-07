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sportoló

Két hónapja eltűnt sportoló holttestét sodorhatta partra a víz

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Egy erősen bomlásnak indult holttestet találtak a líbiai partoknál, amely a hatóságok szerint egy két hónappal ezelőtt eltűnt olasz kiteszörfösé lehet. A kiteszörfös maradványait csak DNS-vizsgálattal tudják azonosítani.
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sportolóeltűnéskiteszörf

A 39 éves Mimmo Piepoli, kétgyermekes édesapa május 1-jén tűnt el az olaszországi Puglia régió partjainál, Porto Cesareo közelében. A kiteszörföst röviddel az eltűnése után nagy erőkkel keresték, de a mentőcsapatok nem találtak semmilyen nyomot.

Mimmo Piepoli, kiteszörf, sportoló
A kiteszörfös két hónapja tűnt el
Fotó: Twitter/X

Az olasz hatóságok most arról számoltak be, hogy a líbiai Bengázi egyik tengerpartján egy búvárruhát viselő holttest sodródott partra.

A helyi hatóságok szerint a testen lévő felszerelés és egy kiteszörfdeszka alapján elképzelhető, hogy az eltűnt olasz sportolóról van szó.

DNS-vizsgálat után derül ki, valóban a kiteszörfös holttestét találták-e meg

Az olasz főkonzulátus közölte, hogy együttműködik a líbiai hatóságokkal a holttest azonosításában. A maradványok előrehaladott bomlási állapotban vannak, ezért a személyazonosságot kizárólag DNS-vizsgálattal lehet megerősíteni – írja a Mirror.

A konzulátus hivatalosan is kérte a líbiai hatóságokat a szükséges vizsgálatok elvégzésére, és folyamatosan figyelemmel kíséri az ügyet, beleértve a holttest esetleges hazaszállítását is.

Ha a DNS-vizsgálat megerősíti az áldozat személyazonosságát, akkor a férfi holtteste csaknem 930 kilométert sodródhatott a Földközi-tengeren Olaszország partjaitól egészen Líbiáig.

Néhány nappal a holttest megtalálása előtt a férfi élettársa megható üzenetet tett közzé a közösségi médiában: „Két átkozott hónap telt el úgy, hogy nem láttalak, nem foghattam meg a kezedet, nem hallhattam a mindig nyugodt hangodat. Két hónapnyi kérdés válaszok nélkül, csend, gyötrelem és fájdalom. Hiányzol”.

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