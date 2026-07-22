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Banánszállítmányba rejtve találtak 90 milliárd forint értékű kokaint Olaszországban – videó

51 perce
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Az olasz hatóságok az elmúlt évek egyik legnagyobb kábítószer-fogását hajtották végre, amikor egy Ecuadorból érkezett banánszállítmány átvizsgálása során hatalmas mennyiségű kokaint találtak. A kokain 770 kg mennyiségben, gondosan elrejtve lapult a hűtőkonténerben, utcai értéke pedig több mint 90 milliárd forint.
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kokainOlaszországdrog

Az olasz pénzügyőrség (Guardia di Finanza) és a vámhatóság munkatársai a Vado Ligure kikötőjében vizsgálták át azt a kokaint tartalmazó hűtőkonténert, amely Ecuador egyik legfontosabb kikötőjéből érkezett banánrakománnyal.

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Nagy mennyiségű kokaint találtak a banánszállítmányban - Illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dMARCUS BRANDT

Az ellenőrzés során összesen 650 csomagot találtak, amelyekben rendkívül tiszta kokain volt elrejtve a raklapok között. A helyszíni vizsgálatok is megerősítették, hogy nagy tisztaságú kábítószerről van szó.

A lefoglalt drog össztömege megközelítette a 770 kilogrammot. A hatóságok becslése szerint, ha a szállítmány eljutott volna a feketepiacra, értéke elérhette volna a 250 millió eurót, azaz 90 milliárd forintot.

A nyomozók szerint ez az egyik legjelentősebb kábítószer-fogás volt az elmúlt években a Vado Ligure kikötőjében – írja a Fox News.

A hatóságok közlése szerint a szállítmány felderítését hosszabb elemzőmunka előzte meg. A nyomozók részletesen vizsgálták a Dél-Amerika és az északnyugat-olaszországi kikötő közötti kereskedelmi útvonalakat, mivel a bűnszervezetek egyre gyakrabban használják ezt az útvonalat a kokain Európába juttatására.

A Vado Ligure kikötője fontos belépési pontnak számít az európai áruforgalomban, ezért a nemzetközi droghálózatok számára is vonzó célpont.

A Guardia di Finanza közleményében hangsúlyozta, hogy az akció egy szélesebb körű műveletsorozat része, amelynek célja a nemzetközi kábítószer-kereskedelem visszaszorítása, valamint azoknak a társadalmi csoportoknak a védelme, amelyek különösen ki vannak téve a drogkereskedelem káros hatásainak.

Nem ez az első eset, hogy gyümölcsszállítmányban próbálnak kokaint Európába csempészni. A banánrakományokat a csempészek rendszeresen használják fedőszállítmányként, mivel a gyümölcs nagy mennyiségben és folyamatosan érkezik Dél-Amerikából az európai kikötőkbe.

Gyomrukban csempészték a kokaint: nemzetközi hálózatra csaptak le a magyar nyomozók

Összehangolt nemzetközi akcióban számolta fel a magyar rendőrség azt a kiterjedt bűnszervezetet, amely Magyarországról beszervezett futárokkal működtette a globális hálózatát. A gyanú szerint a csoport tagjai összesen 42 kilogramm kokain Nyugat-Európába, majd onnan a tengerentúli piacokra juttatását szervezték meg.
 

 

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