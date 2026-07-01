Kokaint találtak a nő fenekében a börtönben, különös magyarázattal állt elő

Különösen szokatlan esettel találkoztak a floridai Brevard megye börtönének dolgozói, amikor egy őrizetbe vett nő átvizsgálása során kokaint találtak elrejtve a testében.

A nő azt mondta, nem tudott a kokainról - Illusztráció

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dMARCUS BRANDT

A 30 éves Reagan Coxot eredetileg azért vették őrizetbe, mert egy közúti ellenőrzés során ellenállt a rendőri intézkedésnek. A börtönbe érkezése után azonban a személyzet arra lett figyelmes, hogy a nő alsótestén valami szokatlan látható.

A büntetés-végrehajtási intézet munkatársai egy külön helyiségbe kísérték, ahol át kellett öltöznie. A rendőrség közlése szerint Cox megpróbálta eltakarni a fenekét a kezével, de amikor felszólították, hogy vegye el a kezét, egy kis műanyag tasak esett a földre.

A csomagban összesen 3,8 gramm kokain volt.

A nő tagadta, hogy tudott volna a drogról. Azt állította, elképzelhető, hogy a kokain egy korábbi intim együttlét során került a testébe, és erről nem szerzett tudomást.

🚨 BREVARD COUNTY — Reagan Cox, 30, got pulled over on a traffic stop & ended up facing drug charges after deputies found cocaine hidden in her 'lower region' — what Sheriff Wayne Ivey called her 'Jail Purse.'



When the baggie dropped to the floor, she claimed someone left it… — ArrestsSfl | Florida Crime Watch (@ArrestsSfl) June 30, 2026

A magyarázat a rendőröket sem győzte meg, ezért az eredeti ügy mellett tiltott tárgy büntetés-végrehajtási intézetbe történő becsempészése miatt is eljárást indítottak ellene – írja a New York Post.

A Brevard megyei seriffhivatal a történteket humoros hangvételű Facebook-bejegyzésben kommentálta. Azt írták, hogy ilyet egyszerűen ki sem lehet találni, majd hozzátették: ha az sem elég figyelmeztetés a kábítószerek veszélyeire, hogy valaki nem veszi észre a testében elrejtett kokaint, akkor nem tudják, mi lehetne az.

A nő még ugyanazon a napon szabadlábra került.

Gyomrukban csempészték a kokaint: nemzetközi hálózatra csaptak le a magyar nyomozók

Összehangolt nemzetközi akcióban számolta fel a magyar rendőrség azt a kiterjedt bűnszervezetet, amely Magyarországról beszervezett futárokkal működtette a globális hálózatát. A gyanú szerint a csoport tagjai összesen 42 kilogramm kokain Nyugat-Európába, majd onnan a tengerentúli piacokra juttatását szervezték meg.

