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kokain

Kokaint találtak a nő fenekében a börtönben, különös magyarázattal állt elő

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Újabb bűncselekménnyel gyanúsítottak meg egy floridai nőt, miután kokaint találtak nála a börtönbe szállításakor. A kokain eredetére meglepő magyarázatot adott: azt állította, egy intim együttlét során kerülhetett oda.
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kokainkábítószerdrog

Különösen szokatlan esettel találkoztak a floridai Brevard megye börtönének dolgozói, amikor egy őrizetbe vett nő átvizsgálása során kokaint találtak elrejtve a testében.

kokain
A nő azt mondta, nem tudott a kokainról - Illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dMARCUS BRANDT

A 30 éves Reagan Coxot eredetileg azért vették őrizetbe, mert egy közúti ellenőrzés során ellenállt a rendőri intézkedésnek. A börtönbe érkezése után azonban a személyzet arra lett figyelmes, hogy a nő alsótestén valami szokatlan látható.

A büntetés-végrehajtási intézet munkatársai egy külön helyiségbe kísérték, ahol át kellett öltöznie. A rendőrség közlése szerint Cox megpróbálta eltakarni a fenekét a kezével, de amikor felszólították, hogy vegye el a kezét, egy kis műanyag tasak esett a földre.

A csomagban összesen 3,8 gramm kokain volt.

A nő tagadta, hogy tudott volna a drogról. Azt állította, elképzelhető, hogy a kokain egy korábbi intim együttlét során került a testébe, és erről nem szerzett tudomást.

A magyarázat a rendőröket sem győzte meg, ezért az eredeti ügy mellett tiltott tárgy büntetés-végrehajtási intézetbe történő becsempészése miatt is eljárást indítottak ellene – írja a New York Post.

A Brevard megyei seriffhivatal a történteket humoros hangvételű Facebook-bejegyzésben kommentálta. Azt írták, hogy ilyet egyszerűen ki sem lehet találni, majd hozzátették: ha az sem elég figyelmeztetés a kábítószerek veszélyeire, hogy valaki nem veszi észre a testében elrejtett kokaint, akkor nem tudják, mi lehetne az.

A nő még ugyanazon a napon szabadlábra került.

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