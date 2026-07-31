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libéria

100 milliárd forintnyi kábítószert égettek el – videó készült a megsemmisítésről

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Látványos felvételek készültek Libéria történetének legnagyobb kábítószer-megsemmisítéséről. A hatóságok 4,2 tonna kokaint égettek el, miközben több rendőri vezető érintettségét is vizsgálják.
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libériakábítószerrendőrkokainafrika

A kokain összértékét több millió dollárra becsülték, a szállítmány jelentős részét egy Monrovia közelében végrehajtott rajtaütés során foglalták le. A drogcsempészet ügyében két külföldit őrizetbe vettek, több magas rangú rendőr ellen pedig eljárás indult.

Több tonna kokaint égettek el Libériában
Több tonna kokaint égettek el Libériában Forrás: YouTube/Al Jazeera English

Több tonna kokaint égettek el Libériában – videó készült a megsemmisítésről

A libériai hatóságok mintegy 4,2 tonna, összesen 336 millió dollár (100 milliárd forint) értékű kokaint égettek el, miután végrehajtották az ország történetének legnagyobb drogfogását. A több tonnányi kábítószer megsemmisítéséről videó is készült.

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A nyomozók szerint rendőrök segíthették a kokainszállítmány útját, miután az megérkezett Libériába. A közúti járőrszolgálat vezetője és a súlyos bűncselekményekkel foglalkozó egység parancsnoka ellen vádat emeltek, az ország fő repülőterének egyik helyettes rendőri vezetője pedig gyanúsítottként szerepel az ügyben.

A hatóságok korábban csaknem négy tonna kokaint találtak egy Duazonban végrehajtott rajtaütés során, mintegy 28 kilométerre Monroviától. Egy szerb, valamint egy kolumbiai-spanyol állampolgárt őrizetbe vettek.

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A most elégetett mennyiséghez további 237 kilogramm kokain is tartozott, amelyet júniusban foglaltak le a Roberts Nemzetközi Repülőtéren. A rendőrfőkapitány szerint a látványos megsemmisítéssel azt akarták jelezni, hogy Libéria többé nem biztonságos terep a drogcsempészek számára – írja az AP News.

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Belgiumban egyre nagyobb veszélyt jelent a drogkartellek térnyerése, ezért vezető igazságügyi szakemberek már attól tartanak, hogy az ország narkóállammá válhat. Antwerpen és Rotterdam kikötőjén keresztül érkezik az Európába szánt kokain több mint 70 százaléka. 

A bűnszervezetek rendőröket és kórházi dolgozókat vesztegetnek meg, bírákat és ügyészeket pedig halálosan megfenyegetnek. Brüsszel főügyészére állítólag egymillió eurós vérdíjat tűzött ki az albán maffia, 2024-ben pedig 101 közéleti és igazságügyi szereplő kapott rendőri védelmet.

 

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