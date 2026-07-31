100 milliárd forintnyi kábítószert égettek el – videó készült a megsemmisítésről

A kokain összértékét több millió dollárra becsülték, a szállítmány jelentős részét egy Monrovia közelében végrehajtott rajtaütés során foglalták le. A drogcsempészet ügyében két külföldit őrizetbe vettek, több magas rangú rendőr ellen pedig eljárás indult.

Több tonna kokaint égettek el Libériában Forrás: YouTube/Al Jazeera English

Több tonna kokaint égettek el Libériában – videó készült a megsemmisítésről

A libériai hatóságok mintegy 4,2 tonna, összesen 336 millió dollár (100 milliárd forint) értékű kokaint égettek el, miután végrehajtották az ország történetének legnagyobb drogfogását. A több tonnányi kábítószer megsemmisítéséről videó is készült.

A nyomozók szerint rendőrök segíthették a kokainszállítmány útját, miután az megérkezett Libériába. A közúti járőrszolgálat vezetője és a súlyos bűncselekményekkel foglalkozó egység parancsnoka ellen vádat emeltek, az ország fő repülőterének egyik helyettes rendőri vezetője pedig gyanúsítottként szerepel az ügyben.

Liberian authorities have arrested several suspects after making the largest cocaine seizure in the country's history following a raid on a suspected drug storage facility on the outskirts of the capital, Monrovia.



The joint operation, carried out in the town of Duazon, east of… pic.twitter.com/UWAx8bwJHd — TRT Afrika (@trtafrika) July 23, 2026

A hatóságok korábban csaknem négy tonna kokaint találtak egy Duazonban végrehajtott rajtaütés során, mintegy 28 kilométerre Monroviától. Egy szerb, valamint egy kolumbiai-spanyol állampolgárt őrizetbe vettek.

A most elégetett mennyiséghez további 237 kilogramm kokain is tartozott, amelyet júniusban foglaltak le a Roberts Nemzetközi Repülőtéren. A rendőrfőkapitány szerint a látványos megsemmisítéssel azt akarták jelezni, hogy Libéria többé nem biztonságos terep a drogcsempészek számára – írja az AP News.

Európa úszik a drogban, Belgium pedig lassan narkóállammá válik

Belgiumban egyre nagyobb veszélyt jelent a drogkartellek térnyerése, ezért vezető igazságügyi szakemberek már attól tartanak, hogy az ország narkóállammá válhat. Antwerpen és Rotterdam kikötőjén keresztül érkezik az Európába szánt kokain több mint 70 százaléka.

A bűnszervezetek rendőröket és kórházi dolgozókat vesztegetnek meg, bírákat és ügyészeket pedig halálosan megfenyegetnek. Brüsszel főügyészére állítólag egymillió eurós vérdíjat tűzött ki az albán maffia, 2024-ben pedig 101 közéleti és igazságügyi szereplő kapott rendőri védelmet.