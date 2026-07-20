Súlyos kompkatasztrófa történt: pozitív lett a kapitány drogtesztje

A kompbaleset szombat este történt, amikor a Georgetownból Port Kaituma felé tartó MV Barima egy nagy hullám után megdőlt, majd gyorsan megtelt vízzel. A búvárok továbbra is kutatják a roncs környékét, miközben vizsgálat indult a tragédia körülményeinek feltárására.
Több tucat ember tűnt el, miután felborult egy személyszállító komp
Több tucat ember tűnhetett el, miután szombat este felborult az MV Barima személyszállító komp Guyana partjainál. A hatóságok vasárnapig 67 embert, köztük 15 gyermeket mentettek ki, újabb túlélőt azonban azóta sem találtak.
A hivatalos utaslista szerint 116 utas és 17 fős személyzet tartózkodott a hajón, a nyilvántartás azonban pontatlan lehet. A kimentett emberek közül mindössze 35-en szerepeltek a listán, ezért a fedélzeten a hivatalosan közöltnél többen utazhattak.
A Georgetownból Port Kaituma felé tartó komp egy túlélő beszámolója szerint egy nagy hullám után megdőlt, majd másodperceken belül megtelt vízzel. Elena Moonsammy egy lebegő dobozba kapaszkodva élte túl a katasztrófát, kétéves gyermekét azonban elsodorta mellőle a víz.
A kapitány és legalább egy személyzeti tag kannabisztesztje pozitív lett, több embert őrizetbe vettek. Mark Phillips miniszterelnök vizsgálatot rendelt el, és közölte, hogy gondatlanság vagy bűncselekmény esetén felelősségre vonják az érintetteket. A búvárok továbbra is kutatják a roncs környékét – írja a BBC.
Több mint ötszázan halhattak meg két hajókatasztrófában Mianmar partjainál
Egy rohingyákat szállító hajó elsüllyedt Mianmar partjainál, egy másikkal pedig röviddel az indulása után megszakadt a kapcsolat. Az ENSZ attól tart, hogy több mint ötszáz menekült veszíthette életét, az áldozatok számát azonban még nem erősítették meg.