Súlyos kompkatasztrófa történt: pozitív lett a kapitány drogtesztje

A kompbaleset szombat este történt, amikor a Georgetownból Port Kaituma felé tartó MV Barima egy nagy hullám után megdőlt, majd gyorsan megtelt vízzel. A búvárok továbbra is kutatják a roncs környékét, miközben vizsgálat indult a tragédia körülményeinek feltárására.

Felborult egy személyszállító komp Guyana-partjainál, több tucat ember tűnt el (a kép illusztráció)

Több tucat ember tűnt el, miután felborult egy személyszállító komp

Több tucat ember tűnhetett el, miután szombat este felborult az MV Barima személyszállító komp Guyana partjainál. A hatóságok vasárnapig 67 embert, köztük 15 gyermeket mentettek ki, újabb túlélőt azonban azóta sem találtak.

A hivatalos utaslista szerint 116 utas és 17 fős személyzet tartózkodott a hajón, a nyilvántartás azonban pontatlan lehet. A kimentett emberek közül mindössze 35-en szerepeltek a listán, ezért a fedélzeten a hivatalosan közöltnél többen utazhattak.

Dozens of people were feared dead after a ferry carrying 133 people capsized off the coast of Guyana late on July 18, with authorities suggesting an inaccurate passenger list and drug use by the crew might have contributed to the situation https://t.co/LhJACcoWkX — Reuters (@Reuters) July 20, 2026

A Georgetownból Port Kaituma felé tartó komp egy túlélő beszámolója szerint egy nagy hullám után megdőlt, majd másodperceken belül megtelt vízzel. Elena Moonsammy egy lebegő dobozba kapaszkodva élte túl a katasztrófát, kétéves gyermekét azonban elsodorta mellőle a víz.

A kapitány és legalább egy személyzeti tag kannabisztesztje pozitív lett, több embert őrizetbe vettek. Mark Phillips miniszterelnök vizsgálatot rendelt el, és közölte, hogy gondatlanság vagy bűncselekmény esetén felelősségre vonják az érintetteket. A búvárok továbbra is kutatják a roncs környékét – írja a BBC.

Több mint ötszázan halhattak meg két hajókatasztrófában Mianmar partjainál

Egy rohingyákat szállító hajó elsüllyedt Mianmar partjainál, egy másikkal pedig röviddel az indulása után megszakadt a kapcsolat. Az ENSZ attól tart, hogy több mint ötszáz menekült veszíthette életét, az áldozatok számát azonban még nem erősítették meg.