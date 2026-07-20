Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Korlátozás, drágulás és átírt készletadatok: mi lesz a magyar üzemanyag-ellátással?

Rendkívüli

„Magyarország nem egy sakktábla!” – szétszedték a kommentelők Magyar Pétert

ember

Súlyos kompkatasztrófa történt: pozitív lett a kapitány drogtesztje

34 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Több tucat ember sorsa ismeretlen, miután felborult egy személyszállító hajó Guyana partjainál. A kompbaleset után 67 embert mentettek ki, de a hatóságok szerint a pontatlan utaslista miatt a hivatalosan közöltnél többen lehettek a fedélzeten. A kapitány kannabisztesztje pozitív lett, több személyzeti tagot pedig őrizetbe vettek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
emberguyanafelborultkapitány

A kompbaleset szombat este történt, amikor a Georgetownból Port Kaituma felé tartó MV Barima egy nagy hullám után megdőlt, majd gyorsan megtelt vízzel. A búvárok továbbra is kutatják a roncs környékét, miközben vizsgálat indult a tragédia körülményeinek feltárására.

Felborult egy személyszállító komp Guyana-partjainál, több tucat ember tűnt el (a kép illusztráció)
Felborult egy személyszállító komp Guyana-partjainál, több tucat ember tűnt el (a kép illusztráció)

Több tucat ember tűnt el, miután felborult egy személyszállító komp

Több tucat ember tűnhetett el, miután szombat este felborult az MV Barima személyszállító komp Guyana partjainál. A hatóságok vasárnapig 67 embert, köztük 15 gyermeket mentettek ki, újabb túlélőt azonban azóta sem találtak.

A hivatalos utaslista szerint 116 utas és 17 fős személyzet tartózkodott a hajón, a nyilvántartás azonban pontatlan lehet. A kimentett emberek közül mindössze 35-en szerepeltek a listán, ezért a fedélzeten a hivatalosan közöltnél többen utazhattak.

A Georgetownból Port Kaituma felé tartó komp egy túlélő beszámolója szerint egy nagy hullám után megdőlt, majd másodperceken belül megtelt vízzel. Elena Moonsammy egy lebegő dobozba kapaszkodva élte túl a katasztrófát, kétéves gyermekét azonban elsodorta mellőle a víz.

A kapitány és legalább egy személyzeti tag kannabisztesztje pozitív lett, több embert őrizetbe vettek. Mark Phillips miniszterelnök vizsgálatot rendelt el, és közölte, hogy gondatlanság vagy bűncselekmény esetén felelősségre vonják az érintetteket. A búvárok továbbra is kutatják a roncs környékét – írja a BBC.

Több mint ötszázan halhattak meg két hajókatasztrófában Mianmar partjainál

Egy rohingyákat szállító hajó elsüllyedt Mianmar partjainál, egy másikkal pedig röviddel az indulása után megszakadt a kapcsolat. Az ENSZ attól tart, hogy több mint ötszáz menekült veszíthette életét, az áldozatok számát azonban még nem erősítették meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!