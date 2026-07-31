Megható utolsó kívánság: koncertet rendeztek egy halálosan beteg fiúnak a kórházban - videó

Egy halálosan beteg metálrajongó utolsó kívánsága teljesült Kanadában: Mivel állapota miatt már nem juthatott el egy koncertre, a zenészek mentek el hozzá a kórházba. Egy helyi heavy metal banda az egészségügyi intézményben adott neki élő fellépést, felejthetetlen élményt szerezve az utolsó időszakában – adta hírül a Dexerto.

A kórházból koncertterem lett: így teljesítették egy haldokló metálrajongó utolsó kívánságát

Fotó: Facebook

A metálzenekar habozás nélkül igent mondott

A Bruyère Health Saint-Vincent Kórházban ápolt fiatal férfi legnagyobb vágya az volt, hogy még egyszer átélhessen egy igazi heavy metal koncertet. Mivel egészségi állapota ezt már nem tette lehetővé, az 5 North osztály munkatársai elhatározták, hogy teljesítik a kívánságát.

A különleges eseményt a kórház lelkésze, Roshene Lawson szervezte meg Scott McClintonnal, az ottawai Dominion Tavern tulajdonosával. A helyi The Scepter zenekar habozás nélkül vállalta a fellépést.

Néha egy beteg legnagyobb kívánsága, hogy még egyszer eljusson egy heavy metal koncertre. Ő már nem tudott, ezért a koncert érkezett el hozzá

– írta Lawson.

Néhány órával később már egy legendás zenekar előtt játszottak

A koncertet július 21-én rendezték meg a Saint-Vincent Kórházban, amely pár órára valódi koncerthelyszínné alakult. A fellépésről készült fotók és videók gyorsan bejárták az internetet.

A The Scepter tagjai még aznap este már a veterán Metal Church előzenekaraként álltak színpadra Ottawában.

Öröm volt számunkra, hogy zenélhettünk a kórház betegeinek!

– közölte a zenekar.

Az osztály vezetője, Ange Habiyambere szerint az ápoltaknak a kezeléseken túl is vannak álmaik és szenvedélyeik.

Mindig megkérdezzük, mi fontos számukra, és igyekszünk ezt valóra váltani. A jó életminőség is a gondoskodás része

– fogalmazott.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Hollandiában a jogszabály módosítása óta először hajtottak végre eutanáziát egy 12 év alatti gyermeken.