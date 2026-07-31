Megható utolsó kívánság: koncertet rendeztek egy halálosan beteg fiúnak a kórházban - videó

Egy halálosan beteg metálrajongó utolsó kívánsága teljesült Kanadában: Mivel állapota miatt már nem juthatott el egy koncertre, a zenészek mentek el hozzá a kórházba. Egy helyi heavy metal banda az egészségügyi intézményben adott neki élő fellépést, felejthetetlen élményt szerezve az utolsó időszakában – adta hírül a Dexerto.
A metálzenekar habozás nélkül igent mondott
A Bruyère Health Saint-Vincent Kórházban ápolt fiatal férfi legnagyobb vágya az volt, hogy még egyszer átélhessen egy igazi heavy metal koncertet. Mivel egészségi állapota ezt már nem tette lehetővé, az 5 North osztály munkatársai elhatározták, hogy teljesítik a kívánságát.
A különleges eseményt a kórház lelkésze, Roshene Lawson szervezte meg Scott McClintonnal, az ottawai Dominion Tavern tulajdonosával. A helyi The Scepter zenekar habozás nélkül vállalta a fellépést.
Néha egy beteg legnagyobb kívánsága, hogy még egyszer eljusson egy heavy metal koncertre. Ő már nem tudott, ezért a koncert érkezett el hozzá
– írta Lawson.
Néhány órával később már egy legendás zenekar előtt játszottak
A koncertet július 21-én rendezték meg a Saint-Vincent Kórházban, amely pár órára valódi koncerthelyszínné alakult. A fellépésről készült fotók és videók gyorsan bejárták az internetet.
A The Scepter tagjai még aznap este már a veterán Metal Church előzenekaraként álltak színpadra Ottawában.
Öröm volt számunkra, hogy zenélhettünk a kórház betegeinek!
– közölte a zenekar.
Az osztály vezetője, Ange Habiyambere szerint az ápoltaknak a kezeléseken túl is vannak álmaik és szenvedélyeik.
Mindig megkérdezzük, mi fontos számukra, és igyekszünk ezt valóra váltani. A jó életminőség is a gondoskodás része
– fogalmazott.
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