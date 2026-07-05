Többen kórházba kerültek, miután felrobbantotta a házát egy nyugdíjas

A gyanú szerint szándékosan okozott gázrobbanást egy 93 éves férfi Bécsben, amiben kilencen megsérültek. A feltételezett elkövető háza szinte teljesen megsemmisült a robbanás következtében, és a szomszédos ingatlanokban is kárt okozott. A történtek után három ember, köztük a gyanúsított is kórházba került

Hárman kerültek kórházba, miután felrobbantotta a házat az idős férfi / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Hárman kerültek kórházba, miután felrobbantotta a házát idős férfi

A romok átkutatásába bevont keresőkutyák találták meg a férfit a teljesen megsemmisült és részben kiégett ház pincéjében, akit ezután két másik személlyel együtt kórházba szállítottak.

Mivel felmerült a közveszély szándékos előidézésének gyanúja, a rendőrség őrizetbe vette a gyanúsítottat. Jelenleg kórházban fekszik, ahol rendőri felügyelet alatt áll - írja a Paraméter.