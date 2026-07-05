Többen kórházba kerültek, miután felrobbantotta a házát egy nyugdíjas

A gyanú szerint szándékosan okozta. A 93 éves férfi háza a robbanás következtében teljesen megsemmisült, kilencen megsérültek, három embert pedig kórházba szállítottak.
A gyanú szerint szándékosan okozott gázrobbanást egy 93 éves férfi Bécsben, amiben kilencen megsérültek. A feltételezett elkövető háza szinte teljesen megsemmisült a robbanás következtében, és a szomszédos ingatlanokban is kárt okozott. A történtek után három ember, köztük a gyanúsított is kórházba került
Hárman kerültek kórházba, miután felrobbantotta a házát idős férfi
A romok átkutatásába bevont keresőkutyák találták meg a férfit a teljesen megsemmisült és részben kiégett ház pincéjében, akit ezután két másik személlyel együtt kórházba szállítottak.
Mivel felmerült a közveszély szándékos előidézésének gyanúja, a rendőrség őrizetbe vette a gyanúsítottat. Jelenleg kórházban fekszik, ahol rendőri felügyelet alatt áll - írja a Paraméter.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!