Kórház lett a vége: két kislánnyal a robogón bukott nagyot egy nő

Kórházba került egy nő, valamint két kislány is, miután a robogójuk eddig ismeretlen okokból felborult Romániában, a Suceava megyei Vicovu de Jos településen vasárnap este. A 42 éves nő mellett a hét- és nyolcéves gyermek utasként utazott: a hírek szerint a balesetet követően mindannyian tudatuknál voltak, azonban többszörös zúzódásokat és különféle sérüléseket szenvedtek el.

Hárman kerültek kórházba a balesetet követően / Fotó: Zakir Rushanly/pexels

Hárman kerültek kórházba a balesetet követően

Az ISU Suceava munkatársai a helyszíni elsősegélynyújtást követően mind a három sérültet a Rădăuţi Városi Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályára szállították további kivizsgálásra, valamint orvosi ellátásra.

A rendőrség jelenleg vizsgálja a baleset pontos körülményeit, illetve azt is, hogy szabályosan utaztak-e hárman a robogón - írja a Maszol.