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szülés

Hiába rohantak a kórházba, nem értek be: anyósülésén ülve hozta világra kisfiát az anya

45 perce
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Nem értek el a kórházig. Az édesanya szerint minden olyan gyorsan történt, hogy ösztöneire hagyatkozva hozta világra gyermekét. A mentők egy parkolóban várták őket.
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szülésautópályakórház

Nem bírta megvárni, míg a kórházba érnek, út közben jött világra az a kisfiú, akinek édesanyja autóban ülve adott életet. A háromgyermekes Nicole Burns és férje, Nick azonnal elindultak a kórházba, amint elfolyt az anya magzatvize, azonban már nem értek oda: Austin alig 20 perccel később ugyanis már megérkezett a gyerek.

Hiába rohantak, már nem értek időben a kórházba
Hiába rohantak, már nem értek időben a kórházba. Fotó: Pexels

 

Nem értek már be a kórházba: anyósülésen hozta világra gyermekét 

Nehéz szavakba önteni, milyen élmény volt

 - nyilatkozta Nicole, akinek hajnali 1:40-kor folyt el a magzatvize. Édesanyja ezt követően mintegy húsz perccel később érkezett meg, hogy vigyázzon a pár két idősebb gyermekére, ezt követően indultak kórházba hajnali 02:04-kor. Amint azonban felhajtottak az autópályára, Nicole érezte, nem érnek oda.

Mire felhajtottunk az 59-es útra, Austin már a kezemben volt. Az ösztöneim átvették az irányítást, amint éreztem, hogy jön a baba. Soha nem felejtjük el ezt a pillanatot. A saját gyermekemet az autónk anyósülésén hoztak világra. Austin életének első perceit hárman töltöttük együtt

 - emlékezett vissza Nicole, aki férjével és újszülöttjükkel együtt egy közeli étterem parkolójában találkozott a mentőkkel. Ott vágták el és látták el a köldökzsinórt és vitték végre kórházba a családot - írja a People.

 

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