Hiába rohantak a kórházba, nem értek be: anyósülésén ülve hozta világra kisfiát az anya

Nem bírta megvárni, míg a kórházba érnek, út közben jött világra az a kisfiú, akinek édesanyja autóban ülve adott életet. A háromgyermekes Nicole Burns és férje, Nick azonnal elindultak a kórházba, amint elfolyt az anya magzatvize, azonban már nem értek oda: Austin alig 20 perccel később ugyanis már megérkezett a gyerek.

Hiába rohantak, már nem értek időben a kórházba. Fotó: Pexels

Nem értek már be a kórházba: anyósülésen hozta világra gyermekét

Nehéz szavakba önteni, milyen élmény volt

- nyilatkozta Nicole, akinek hajnali 1:40-kor folyt el a magzatvize. Édesanyja ezt követően mintegy húsz perccel később érkezett meg, hogy vigyázzon a pár két idősebb gyermekére, ezt követően indultak kórházba hajnali 02:04-kor. Amint azonban felhajtottak az autópályára, Nicole érezte, nem érnek oda.

Mire felhajtottunk az 59-es útra, Austin már a kezemben volt. Az ösztöneim átvették az irányítást, amint éreztem, hogy jön a baba. Soha nem felejtjük el ezt a pillanatot. A saját gyermekemet az autónk anyósülésén hoztak világra. Austin életének első perceit hárman töltöttük együtt

- emlékezett vissza Nicole, aki férjével és újszülöttjükkel együtt egy közeli étterem parkolójában találkozott a mentőkkel. Ott vágták el és látták el a köldökzsinórt és vitték végre kórházba a családot - írja a People.