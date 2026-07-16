Hazudott a terhességéről, majd egy babát próbált elrabolni a kórházi dolgozó

Sokkoló felvétel örökítette meg, amint egy kórházi dolgozó megpróbál elrabolni egy újszülöttet, miután állítólag hazudott arról, hogy terhes. Az észak-brazíliai, teresinai szülészeti kórház ápolási asszisztense betegszabadságon volt, de orvosi ruhában mégis sikerült bejutnia az osztályra.

Egy újszülöttel a táskájában próbált meglépni a kórházi dolgozó (A kép illusztráció.)

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Egy újszülöttel a táskájában próbált meglépni a kórházi dolgozó

Auricelia de Sousa Rochát hétfőn tartóztatták le, egy nappal azután, hogy az Evangelina Rosa Szülészeti Kórház biztonsági kamerájának felvételein látható volt, amint egy babával próbál kisétálni.

Az újszülött nagynénje, Daniela Beatriz azt állította, hogy Rocha röviddel a szülés után lépett oda az anyához, és azt mondta neki, hogy a gyermeknek egy szűrővizsgálatra van szüksége. A nagynéni azt állította, hogy egy másik személlyel ment, aki felvezette egy másik emeletre, míg az anyuka a szobájában maradt lábadozni. Elmondása szerint Rocha bement egy terembe, megkérte, hogy várjon kint, majd átöltözött, és megpróbált elmenni a babával egy táskában.

Azt mondta nekem: "Én bemegyek ide, de neked kint kell maradnod, mert idebent nem láthatnak. Ülj le a padra, és mindjárt visszajövök." Már a vállán lógott az a nagy fekete táska, és bár átadtam a babát, máris rossz előérzetem volt.

A kórházi biztonsági kamerák egy orvosi ruhás nőt rögzítettek, aki fekete táskával a vállán sétált, és egy piros takaróba csavart babát vett át. Pillanatokkal később már csak a táska volt a vállán, amikor egy másik nő, a nagynéni megállította.

Amikor megkérdeztem tőle, hogy mi történik, és hogy valóban a szülészeti osztály alkalmazottja-e, azt mondta, hogy alkalmazott, és hogy ez nem az, aminek látszik.

A rendőrség közlése szerint a gyanúsított otthonában egy szobát találtak, amelyben babaruhák, pelenkák, kiságy és fürdőkád volt. Rocha állítólag hazudott a családjának, és azt mondta nekik, hogy terhes, bár soha nem mutatott be teszteket, amelyek ezt bizonyítanák.

A vádlott ügyvédje elmondta, hogy a gyanúsítottnál skizofrén tüneteket diagnosztizáltak, és a nyomozás súlyosságának felfogására való képessége korlátozott volt. Azonban a rendőrség hozzátette,nem tekinti úgy, hogy a mentális egészségügyi problémák kizárnák a feltételezett cselekményért való felelősséget - írta a Mirror.