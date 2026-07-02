Súlyos kórháztűz Németországban, többen meghaltak

Halálos tűz ütött ki egy kórházban a németországi Ludwigslustban, a Schwerin közelében fekvő városban. A hatóságok szerint a lángok egy betegszobában csaptak fel ismeretlen okból, majd gyorsan átterjedtek az épületre – írta a lap.

Halálos kórházi tűz Németországban. Fotó: JENS BUTTNER / DPA

Halálos kórházi tűz Németországban: két beteg nem élte túl a lángokat

A tragédiában két beteg életét vesztette. A járási szóvivő megerősítette a haláleseteket, de az áldozatok személyazonosságáról egyelőre nem közöltek részleteket.

A tűz miatt az egész kórházat kiürítették, mintegy 60 beteget kellett ideiglenesen áthelyezni. A hatóságok szerint az ellátásuk folyamatosan biztosított volt.

A lángokat végül sikerült megfékezni, de az érintett épületrész, ahol a radiológiai osztály működött, használhatatlanná vált.

A mentés során nagy erőkkel dolgoztak a tűzoltók, a környéken jelentős forgalmi fennakadások alakultak ki. A helyszínt később drónokkal is átvizsgálták, hogy kizárják a rejtett izzó gócokat.

A hatóságok vizsgálják, pontosan mi okozta a tüzet.