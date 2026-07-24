Újabb ország tilthatja be a közösségi médiát a kiskorúak számára

Egy rendelettervezet szerint Vietnám azt tervezi, hogy kötelezi a közösségi média platformokat a 16 év alatti felhasználók kitiltására a tartalommegosztásból, a kommentelésből és a bejegyzésekre való reagálásból, csatlakozva ezzel a kiskorúak közösségi média-használatának korlátozására irányuló, egyre növekvő nemzetközi törekvésekhez.

Közösségi média tilalmat kaphatnak a kiskorúak Vietnámban. (Képünk illusztráció) Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

Vietnámban is bevezethetik a kiskorúak közösségi média tilalmát

A javasolt szabályok előírnák, hogy a 16 év alatti gyermekek közösségi média fiókjait egy szülő vagy törvényes gyám adataival kell regisztrálni, aki felelős lenne a megtekintett tartalom és a platformokon eltöltött idő felügyeletéért. Emellett a közösségi média vállalatoknak technikai intézkedéseket is alkalmazniuk kellene a kiskorú felhasználók azonosítására és a kornak megfelelő tartalomterjesztés biztosítására.

Az elsődleges cél nem a gyermekek közösségi médiához való hozzáférésének tiltása vagy túlzott korlátozása, hanem annak biztosítása, hogy amikor a gyermekek közösségi média szolgáltatásokat használnak, koruknak megfelelő környezetbe kerüljenek, és védve legyenek a nekik nem megfelelő tartalmaktól

- mondta Phan Tam kulturális miniszterhelyettes csütörtökön az új szabályokat megvitató ülésen.

A rendelettervezet előírja a platformok számára, hogy a lehető legmagasabb szintű adatvédelmet biztosítsák a gyermekfiókok számára, valamint hogy proaktívan észleljék, figyelmeztessék és blokkolják az erőszakkal, pornográfiával, szerencsejátékkal, drogokkal, öngyilkossággal és más káros dolgokkal kapcsolatos tartalmakhoz való hozzáférést.

A közösségi médián túl Vietnám új korlátozásokat javasol a online játékokra vonatkozóan is. A rendelettervezet szerint a játéküzemeltetőknek ellenőrizniük kellene a felhasználók életkorát, 16 év alatti fiókokat kellene regisztrálniuk szülőn vagy gyámon keresztül, és a 16 év alatti gyermekek játékidejét napi legfeljebb 60 percre kellene korlátozniuk az ugyanazon cég által biztosított játékok esetében. A javaslat még nem végleges, és elfogadás előtt felülvizsgálható.