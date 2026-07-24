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Vietnám

Újabb ország tilthatja be a közösségi médiát a kiskorúak számára

6 perce
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Ausztrália és Franciaország után Vitenámban is életbe léphet a tilalom. Egy rendelettervezet szerint a közösségi média platformokra 16 év alatt csak egy törvényes gyám adataival lehetne regisztrálni.
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Vietnámkiskorúakközösségi média

Egy rendelettervezet szerint Vietnám azt tervezi, hogy kötelezi a közösségi média platformokat a 16 év alatti felhasználók kitiltására a tartalommegosztásból, a kommentelésből és a bejegyzésekre való reagálásból, csatlakozva ezzel a kiskorúak közösségi média-használatának korlátozására irányuló, egyre növekvő nemzetközi törekvésekhez.

Közösségi média tilalmat kaphatnak a kiskorúak Vietnámban.
Közösségi média tilalmat kaphatnak a kiskorúak Vietnámban. (Képünk illusztráció) Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

Vietnámban is bevezethetik a kiskorúak közösségi média tilalmát

A javasolt szabályok előírnák, hogy a 16 év alatti gyermekek közösségi média fiókjait egy szülő vagy törvényes gyám adataival kell regisztrálni, aki felelős lenne a megtekintett tartalom és a platformokon eltöltött idő felügyeletéért. Emellett a közösségi média vállalatoknak technikai intézkedéseket is alkalmazniuk kellene a kiskorú felhasználók azonosítására és a kornak megfelelő tartalomterjesztés biztosítására.

Az elsődleges cél nem a gyermekek közösségi médiához való hozzáférésének tiltása vagy túlzott korlátozása, hanem annak biztosítása, hogy amikor a gyermekek közösségi média szolgáltatásokat használnak, koruknak megfelelő környezetbe kerüljenek, és védve legyenek a nekik nem megfelelő tartalmaktól

- mondta Phan Tam kulturális miniszterhelyettes csütörtökön az új szabályokat megvitató ülésen.

A rendelettervezet előírja a platformok számára, hogy a lehető legmagasabb szintű adatvédelmet biztosítsák a gyermekfiókok számára, valamint hogy proaktívan észleljék, figyelmeztessék és blokkolják az erőszakkal, pornográfiával, szerencsejátékkal, drogokkal, öngyilkossággal és más káros dolgokkal kapcsolatos tartalmakhoz való hozzáférést.

A közösségi médián túl Vietnám új korlátozásokat javasol a online játékokra vonatkozóan is. A rendelettervezet szerint a játéküzemeltetőknek ellenőrizniük kellene a felhasználók életkorát, 16 év alatti fiókokat kellene regisztrálniuk szülőn vagy gyámon keresztül, és a 16 év alatti gyermekek játékidejét napi legfeljebb 60 percre kellene korlátozniuk az ugyanazon cég által biztosított játékok esetében. A javaslat még nem végleges, és elfogadás előtt felülvizsgálható.

A javaslat a kormányok körében világszerte tapasztalható növekvő aggodalmat tükrözi az online biztonsággal, valamint a közösségi média és a káros tartalmak gyermekek mentális egészségére gyakorolt ​​hatásával kapcsolatban. Kedden a francia törvényhozók jóváhagyták a 15 év alatti gyermekek közösségi médiához való hozzáférésének tilalmát. Ausztrália volt az első ország, amely tilalmat vezetett be, és számos más ország is követi a példáját - írta a Reuters.

 

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