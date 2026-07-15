Már az Egyesült Királyság is szigorúan korlátozná a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához

A Egyesült Királyság kormány szerdán bejelentette, hogy a 16 és 17 évesekre önkéntes, éjszakai közösségi média tilalom várhat. Ez legújabb kísérletük a gyermekeket érő online károk csökkentésére.

Éjszakai közösségi média tilalmat kaphatnak a brit tinédzserek. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Éjszakai közösségi média tilalmat kaphatnak a brit tinédzserek

A kormány tervei szerint az idősebb tinédzserek számára alapértelmezetten kikapcsolják azokat a funkciókat, amelyek hosszabb ideig görgetésre kényszeríthetik a felhasználókat, például az automatikusan egymás után lejátszott videókat. Azonban a kritikusok megkérdőjelezték az intézkedések hatékonyságát, tekintve, hogy a tinédzserek kikapcsolhatják ezeket az alapértelmezett beállításokat.

Egy hónappal ezelőtt a brit kormány bejelentette a 16 év alattiak közösségi média tilalmát jövő tavasztól, amely várhatóan a Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook és X platformokra vonatkozik majd, de nem vonatkozik az olyan üzenetküldő szolgáltatásokra, mint a WhatsApp és a Signal. Ez volt Keir Starmer miniszterelnök kormányának egyik utolsó intézkedése, amit várhatóan utódja, Andy Burnham végig fog vinni.

Kanishka Narayan, az Egyesült Királyság online biztonságért felelős minisztere nem értett egyet azokkal a véleményekkel, amelyek szerint a tinédzserek egyszerűen kikapcsolnák a közösségi média opcionális tilalmát. Szerinte rossz szolgálatot tesz nekik az, aki ezt feltételezi róluk.

Rámutatott egy nemrégiben végzett kísérleti programra, amelyben több mint 300 tinédzser és szülő vett részt az Egyesült Királyságban. Ez a program egyik napról a másikra drasztikusan csökkentette a közösségi média használatát, valamint segített az alvás és a koncentráció javításában is.

Októberben például néhány platform bevezette ezeket az alapértelmezett beállításokat - a tinédzserek több mint 90%-a azt mondta nekünk, hogy fenntartotta ezeket az alapértelmezett beállításokat. Tehát a bizonyítékok egyértelműek, a motiváció nagyon világos, és nem tenném rossz szolgálatot a tinédzsereknek azzal, hogy azt mondom, mindannyian ki fogják kapcsolni

- nyilatkozta Narayan a SkyNews-nak.