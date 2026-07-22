Elfogadták Franciaországban a törvényjavaslatot, ami tiltja 15 év alatt a közösségi média használatát

A francia törvényhozók kedden elfogadták azt a törvényjavaslatot, amely megtiltja a 15 év alatti gyermekek számára a közösségi média használatát. Ezzel Franciaország az első olyan ország az Európai Unióban, amely jóváhagyta a platformok teljes körű betiltását, miközben világszerte egyre nőnek az aggodalmak a digitális tartalmak gyerekekre gyakorolt káros hatásai miatt.

Hivatalosan is elfogadták Franciaországban a 15 éven aluliak közösségi média tilalmát (Képünk illusztráció) Fotó: Justin Tallis / AFP

Hivatalosan is elfogadták Franciaországban a 15 éven aluliak közösségi média tilalmát

A parlament mindkét kamarája a törvényjavaslat mellett szavazott, amely Emmanuel Macron francia elnök második ciklusának egyik kiemelt kezdeményezése. A jogszabály a mobiltelefonok használatát is megtiltja a középiskolákban.

A javaslat azután született, hogy Franciaországban több család is beperelte a TikTokot olyan tinédzser öngyilkosságok miatt, amelyek állításuk szerint a káros tartalmakkal állnak összefüggésben. A gyermekjogvédők és a szülők mindvégig a kezdeményezés mellett kampányoltak, és örömmel hallottak az elfogadásáról.

A kezdetektől fogva kampányoltunk a törvényjavaslat mellett, mert őszintén szólva nincs más választásunk, nincs más eszközünk a technológiai óriásokkal szemben... Az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy megvédjük a gyermekeinket, pontosan úgy, ahogyan az alkoholfogyasztástól is megóvjuk őket

- mondta a Párizs környékén élő, 52 éves Gaëlle Berbonde.

Berbonde elmondta, hogy a lánya hetedik osztályos volt, amikor megkapta az első okostelefonját. Egy szülői felügyeleti alkalmazás segített nyomon követni, mit csinál az interneten, de a családnak fogalma sem volt arról, hogy valójában mi az a TikTok. Néhány hónap elteltével a család észrevette, hogy a lányuk önkárosításba kezdett, valamint anorexiától és depressziótól szenvedett. Másfél évet töltött kórházban, de mostanra már 16 éves és jól van.

Már a tanév kezdetére életbe léphet a közösségi média tilalom

A jogszabály a Macron elnöksége alatt elfogadott egyik utolsó jelentős intézkedés, mielőtt jövőre távozik hivatalából. A francia politikus azt szeretné, ha a törvény az új tanév szeptemberi kezdetén lépne hatályba. Valószínűleg azonban sor kerül egy felülvizsgálatra annak megállapítására, hogy a törvényjavaslat megfelel-e az alkotmánynak, ami késleltetheti a végrehajtását.