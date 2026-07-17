Krokodilokkal fogják őriztetni a börtönöket Izraelben

Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Bengvir nemzetbiztonsági miniszter „krokodilbörtönének” létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra, a környezetre, tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását.

Hamarosan létrejönnek a „krokodilbörtönök” - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Idit Szilman környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóváhagyta Bengvír elképzelését.

A terv érdekében módosította a jogszabályt, a "vadállatok" meghatározását kiegészítette a "megszelídített vadállatok" kategóriájával, ezzel megnyitva az utat a nílusi krokodilok dél-izraeli Keciot börtönébe történő átszállítása előtt.

Már tavaly javaslatot tett a krokodilbörtönökre a miniszter

Az izraeli 13-as kereskedelmi televízió híradója tavaly decemberben számolt be először Bengvír szokatlan javaslatáról, amely szerint egy biztonsági börtönt krokodilokkal körülvéve kellene kialakítani. Az ötletet a miniszter a büntetés-végrehajtási szolgálat országos parancsnokával, Kobi Jákobi főfelügyelővel tartott helyzetértékelő megbeszélésen vetette fel.

Minister clears path for Israeli ‘Alligator Alcatraz’ despite legal warnings



Environment Minister Idit Silman classifies the Nile crocodile as a specially managed wild animal to enable its use around security prisons, d...https://t.co/RODNDgRz2q pic.twitter.com/Ud2dXb6TQr — Ynet Global (@ynetnews) July 16, 2026

A természetvédelmi és nemzeti parkok hatóságának szakmai véleménye szerint nincs olyan szakmai alap, amely indokolná Szilman tervének előmozdítását. A hatóság vezető jogtanácsosa, Saj Perec levelet küldött a környezetvédelmi minisztérium jogi tanácsadójának, Neta Drorinak, amiben megerősítette: a hatóság elutasítja a miniszter azon kezdeményezését, hogy a krokodilokat "megszelídített vadállatnak" nyilvánítsák azért, hogy büntetés-végrehajtási intézmények őrzésére is alkalmazni lehessen őket.

Újabb műtétek várnak a hároméves kisfiúra, akit a krokodil támadott meg

Továbbra is kórházban ápolják azt a hároméves kisfiút, akit bedobtak egy krokodilkifutóba egy angliai állatkertben. A gyermeket súlyos sérülésekkel mentették ki, családja szerint már öt műtéten esett át, és még legalább kettő vár rá.