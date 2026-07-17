Krokodilokkal fogják őriztetni a börtönöket Izraelben

Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Bengvir nemzetbiztonsági miniszter „krokodilbörtönének” létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra, a környezetre, tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását.
Idit Szilman környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóváhagyta Bengvír elképzelését.
A terv érdekében módosította a jogszabályt, a "vadállatok" meghatározását kiegészítette a "megszelídített vadállatok" kategóriájával, ezzel megnyitva az utat a nílusi krokodilok dél-izraeli Keciot börtönébe történő átszállítása előtt.
Már tavaly javaslatot tett a krokodilbörtönökre a miniszter
Az izraeli 13-as kereskedelmi televízió híradója tavaly decemberben számolt be először Bengvír szokatlan javaslatáról, amely szerint egy biztonsági börtönt krokodilokkal körülvéve kellene kialakítani. Az ötletet a miniszter a büntetés-végrehajtási szolgálat országos parancsnokával, Kobi Jákobi főfelügyelővel tartott helyzetértékelő megbeszélésen vetette fel.
A természetvédelmi és nemzeti parkok hatóságának szakmai véleménye szerint nincs olyan szakmai alap, amely indokolná Szilman tervének előmozdítását. A hatóság vezető jogtanácsosa, Saj Perec levelet küldött a környezetvédelmi minisztérium jogi tanácsadójának, Neta Drorinak, amiben megerősítette: a hatóság elutasítja a miniszter azon kezdeményezését, hogy a krokodilokat "megszelídített vadállatnak" nyilvánítsák azért, hogy büntetés-végrehajtási intézmények őrzésére is alkalmazni lehessen őket.
Újabb műtétek várnak a hároméves kisfiúra, akit a krokodil támadott meg
Továbbra is kórházban ápolják azt a hároméves kisfiút, akit bedobtak egy krokodilkifutóba egy angliai állatkertben. A gyermeket súlyos sérülésekkel mentették ki, családja szerint már öt műtéten esett át, és még legalább kettő vár rá.