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Izrael

Krokodilokkal fogják őriztetni a börtönöket Izraelben

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Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszelídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat. Így a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére mostantól a krokodilokat a börtönök őrzésére is alkalmazhatják - jelentette az izraeli média pénteken.
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Izraelbörtönkrokodil

Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Bengvir nemzetbiztonsági miniszter „krokodilbörtönének” létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra, a környezetre, tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását.

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Hamarosan létrejönnek a „krokodilbörtönök” - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Idit Szilman környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóváhagyta Bengvír elképzelését.

A terv érdekében módosította a jogszabályt, a "vadállatok" meghatározását kiegészítette a "megszelídített vadállatok" kategóriájával, ezzel megnyitva az utat a nílusi krokodilok dél-izraeli Keciot börtönébe történő átszállítása előtt.

Már tavaly javaslatot tett a krokodilbörtönökre a miniszter

Az izraeli 13-as kereskedelmi televízió híradója tavaly decemberben számolt be először Bengvír szokatlan javaslatáról, amely szerint egy biztonsági börtönt krokodilokkal körülvéve kellene kialakítani. Az ötletet a miniszter a büntetés-végrehajtási szolgálat országos parancsnokával, Kobi Jákobi főfelügyelővel tartott helyzetértékelő megbeszélésen vetette fel.

A természetvédelmi és nemzeti parkok hatóságának szakmai véleménye szerint nincs olyan szakmai alap, amely indokolná Szilman tervének előmozdítását. A hatóság vezető jogtanácsosa, Saj Perec levelet küldött a környezetvédelmi minisztérium jogi tanácsadójának, Neta Drorinak, amiben megerősítette: a hatóság elutasítja a miniszter azon kezdeményezését, hogy a krokodilokat "megszelídített vadállatnak" nyilvánítsák azért, hogy büntetés-végrehajtási intézmények őrzésére is alkalmazni lehessen őket.

Újabb műtétek várnak a hároméves kisfiúra, akit a krokodil támadott meg

Továbbra is kórházban ápolják azt a hároméves kisfiút, akit bedobtak egy krokodilkifutóba egy angliai állatkertben. A gyermeket súlyos sérülésekkel mentették ki, családja szerint már öt műtéten esett át, és még legalább kettő vár rá.

 

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