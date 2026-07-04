Újabb műtétek várnak a hároméves kisfiúra, akit a krokodil támadott meg

Már öt műtéten esett át az a hároméves kisfiú, akit a gyanú szerint június 18-án bedobtak egy krokodilkifutóba az angliai Cambridgeshire megyében található Johnsons of Old Hurst állatkertben – írta a Mirror.

Még mindig az életéért küzd a krokodil által megtámadott hároméves kisfiú

Fotó: Pexels

Megrázó vallomást tett a család a krokodil által megtámadott kisfiúról

Mint ahogy arról az Origo is beszámolt, a gyermek mintegy 4,5 métert zuhant a kifutóba, ahol egy krokodil súlyosan megsebesítette. A mentők kimentették, majd kritikus állapotban szállították a cambridge-i Addenbrooke's Kórházba.

A család a GoFundMe adománygyűjtő oldalon közzétett közleményében azt írta, hogy az elmúlt két hetet gyakorlatilag a kórházban töltötték.

A kisfiú eddig öt műtéten esett át, és az orvosok szerint még legalább két újabb beavatkozás vár rá,

amelyek közül az egyik a karjában megsérült idegek helyreállítását szolgálja.

A hozzátartozók megköszönték a támogatást és az adományokat, amelyek szerintük óriási segítséget jelentenek számukra ebben a rendkívül nehéz időszakban.