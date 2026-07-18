Hét műtét után már mosolyog a krokodiltámadást túlélő kisfiú

Hét műtéten esett át a krokodiltámadásban súlyosan megsérült hároméves kisfiú. Az orvosok legutóbb a lábából vett ideggel próbálták helyreállítani bal kezének működését, miközben hosszú testi és lelki rehabilitáció vár a gyermekre.

Súlyosan megsérült egy hároméves kisfiú egy angliai állatkert krokodilkifutójában. A krokodiltámadás után több életmentő műtétet hajtottak végre rajta, családja pedig most biztató hírekről számolt be. (A kép illusztráció) Fotó: Pixabay

Hét műtét után már a lábával játszik a krokodiltámadásban megsérült kisfiú

Egy hároméves kisfiú hét műtéten esett át, miután június 18-án súlyosan megsérült egy cambridgeshire-i állatkert krokodilkifutójában. A Johnsons of Old Hurst közlése szerint arról kaptak bejelentést, hogy a gyermeket állítólag bedobták az egyik kifutóba.

Az eset után egy 30 éves norfolki férfit gyilkossági kísérlet gyanújával őrizetbe vettek.

Később óvadék ellenében szabadlábra helyezték, mert a rendőrség szerint nem volt kihallgatható állapotban. A beszámolók szerint tanulási nehézségei vannak, és gondozóival vett részt egy kiránduláson. Ellátásának körülményeit külön vizsgálják.

A kisfiún az eset napján 12 órás műtétet hajtottak végre. Mindkét karján ín-, ideg- és érkárosodást, csonttöréseket és súlyos szövetkárosodást találtak, emellett a nyaka, a feje és az arca is megsérült. Szüleinek az újraélesztéshez és az esetleges amputációhoz is hozzá kellett járulniuk.

A hetedik beavatkozás során a gyermek lábából vett ideggel pótolták a bal karjából hiányzó idegszakaszt. Az eredmény csak hónapok múlva derülhet ki. Négy héttel a támadás után a kisfiú már beszélget az ápolókkal, mosolyog, és a sérült kezei helyett a lábával játszik. Szülei szerint elképesztő, milyen sokat javult az állapota. Családja abban bízik, hogy hamarosan hazatérhetnek, bár hosszú testi és lelki rehabilitáció vár rá – számolt be a The Independent.

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