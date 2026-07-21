Borzalmas titokra derült fény: nőket filmezett az otthonaikban egy kétgyermekes apa

Kukkolás miatt emeltek vádat egy londoni férfi, Anthony Durkan ellen, aki éveken át az éjszaka közepén videózta a nőket otthonaik ablakán keresztül. A 35 éves, kétgyermekes apa összesen 26 rendbeli bűncselekményt ismert be, telefonján pedig több száz titokban készített felvételt találtak.

Kukkolás miatt ítélhetik el a kétgyermekes apát, 26 rendbeli bűncselekményt ismert be Fotó: Kovács Noémi/Pexels

A férfi kedden a Highbury Corneri Bíróságon további 19 rendbeli kukkolás miatt vallotta magát bűnösnek, miután márciusban már hét hasonló vádpontot elismert. Ezzel az általa beismert bűncselekmények száma 26-ra emelkedett.

Az ügy akkor kezdett kibontakozni, amikor egy szomszéd biztonsági kamerája rögzítette, hogy a teljesen feketébe öltözött, maszkot viselő férfi egy nő házának ablakánál mobiltelefonjával felvételt készít. Néhány héttel később egy másik nő is észrevette, hogy valaki filmezi az ablakán keresztül. Miután rászólt a férfira, az elmenekült, de ismét egy ajtócsengő kamera felvétele segítette a nyomozást.

A rendőrség fokozott járőrözést rendelt el a környéken, és egy civil rendőrautó végül tetten érte Durkant egy újabb ingatlan közelében. Telefonjának átvizsgálásakor egy rejtett mappában több száz fotót és videót találtak olyan nőkről, akik nem tudtak arról, hogy felvételek készülnek róluk.

A nyomozók eddig három sértettet azonosítottak, ugyanakkor úgy vélik, hogy az áldozatok száma ennél jóval magasabb lehet.

A londoni rendőrség szerint Durkan tudatosan és hosszú időn át követte el a bűncselekményeket, kizárólag olyan nőket célba véve, akik saját otthonukban tartózkodtak, és nem is sejtették, hogy figyelik őket.

A férfi ügyében a Snaresbrooki Koronabíróság hoz majd ítéletet egy későbbi időpontban.

Anthony Durkan Fotó: Met Police

Korábban megírtuk, hogy Dr. Ju Young Um, a 34 éves aneszteziológus a kollégáit és a barátait is titokban rejtett kamerákkal figyelte. A bíróság előtt egy meglepő indoklással állt elő: állítása szerint testképzavara volt, és a felvételeket a saját kis péniszének összehasonlítására használta.