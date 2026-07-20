Rettenetesen elhíztak a kutyák, szörnyű körülmények közt éltek, az egyiket már nem lehetett megmenteni

A kutyák ügye Swansea városában került a hatóságok elé, miután az RSPCA brit állatvédő szervezet munkatársai megvizsgálták William Johns két Jack Russell terrierjét. A 68 éves férfi két állatvédelmi törvény alapján indított eljárásban bűnösnek vallotta magát.

A kutyák közül csak az egyiket lehetett megmenteni

Fotó: Twitter

Az RSPCA egyik munkatársa tavaly szeptemberben látogatott el a férfi otthonába, ahol az egyik kutyát, Cai-t összeesve, vizelettel szennyezett állapotban találta. A férfi beleegyezett abba, hogy az állatot állatorvoshoz vigyék, ahol kiderült, hogy a kutya végstádiumú szívelégtelenségben szenvedett.

Az állatorvos a kutya állapotát a kilencfokozatú skálán kilencesre értékelte, ami a legsúlyosabb elhízási kategória.

Cai-t végül el kellett altatni, mert állapota már nem tette lehetővé a megmentését.

A másik kutya, Lily szintén súlyosan elhízott volt. Az RSPCA későbbi ellenőrzése során a hatóságokkal együtt kiemelték az állatot a házból. Egy állatvédelmi felügyelő azt mondta, 15 éves munkája során még soha nem látott ennyire túlsúlyos kutyát.

Lily 14,2 kilogrammot nyomott, és az állatorvos szerint nehezen mozgott, valamint hosszabb időn keresztül szenvedhetett az állapota miatt. Az állat végül az RSPCA gondozásába került, megfelelő étrendet kapott, és az első hónapban több mint két kilogrammot fogyott.

Dog owner allowed Jack Russells to balloon into 'most overweight' RSPCA had seen https://t.co/J1PuxrOnLO pic.twitter.com/VA7o9AtwMF — The Mirror (@DailyMirror) July 19, 2026

A bíróságon elhangzott, hogy Johns egészségügyi problémái – köztük Parkinson-kórja és egy lábamputáció utáni mozgáskorlátozottsága – miatt nem tudta megfelelően ellátni a kutyákat. Ennek ellenére a bíróság nyolc hónapos börtönbüntetést szabott ki, amelyet két évre felfüggesztettek – írja a Mirror.

A férfit emellett 15 évre eltiltották attól, hogy állatot tartson, továbbá 400 font perköltség és 187 fontos pótdíj megfizetésére kötelezték.

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