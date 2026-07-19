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kutya

Ezért hoznak játékot a szájukban a kutyák, amikor hazaér a gazdájuk

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Sok kutyatulajdonos tapasztalja, hogy kedvence játékkal vagy más tárggyal a szájában rohan elé, amikor hazaér. A kutyák viselkedésének hátterében többféle ok is állhat, de a szakértők szerint leggyakrabban az öröm és a gazdához való kötődés fejeződik ki így.
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kutyaviselkedéskutyatartás

A kutyák gyakran kitörő lelkesedéssel fogadják gazdájukat: csóválják a farkukat, ugrálnak, és sokszor egy játékot vagy más tárgyat is a szájukban visznek oda hozzájuk.

kutya, kutyák
Nem véletlenül üdvözlik a kutyák a gazdájukat egy játékkal
Fotó: Pixabay

Bruno, az arany retriever gazdája egy TikTok-videóban mutatta be ezt a jelenséget. A felvételen a kutya farkcsóválva, egy játékkal a szájában siet a kamerához. Gazdája szerint ez az egyik legaranyosabb dolog, amit egy kutya tehet. Elmagyarázta, hogy ezt a viselkedést gyakran „áthelyezéses viselkedésnek” nevezik.

Ilyenkor a kutya annyira izgatott a gazdája érkezése miatt, hogy felkap egy tárgyat, ami segít neki kezelni a hirtelen fellépő erős érzelmeket.

@ourboybruey The sweetest thing ever 🥹 #dogsoftiktok #doglover #goldenretriever #displacement #petsoftiktok ♬ fix you - favsoundds

A videó sok kutyatulajdonost megszólított, akik saját tapasztalataikat is megosztották. Volt, aki azt írta, hogy a kutyája mindig egy cipőt vesz a szájába, amikor izgatott, de soha nem rágja meg. Más arról számolt be, hogy kedvence minden nap először odaszalad hozzá, majd gyorsan visszafordul egy játékért, hogy azt vigye elé. Egy hozzászóló pedig viccesen megjegyezte, hogy a kutyája rendszeresen a televízió távirányítóját kapja fel, ezért már több tartalék távirányítót is tart otthon – írja a Mirror.

A PetMD szerint annak, hogy egy kutya a kedvenc játékát viszi a gazdájához, több oka is lehet. A legtöbb esetben ez a szeretet és a kötődés kifejezése, de állhat mögötte játékra hívás, figyelemfelkeltés, önmegnyugtatás vagy a biztonságérzet keresése is.

Ezzel az egyszerű módszerrel tovább élhetnek a kutyák

Sokan csak akkor viszik állatorvoshoz a kutyát, amikor már látható baj van, pedig a kisebb problémák gyorsan súlyos betegséggé válhatnak. A kutyák hosszabb életéhez a szakértők szerint a megelőzés, az egészséges étrend, a megfelelő testsúly és a rendszeres mozgás a legfontosabb.

 

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