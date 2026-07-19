Ezért hoznak játékot a szájukban a kutyák, amikor hazaér a gazdájuk

A kutyák gyakran kitörő lelkesedéssel fogadják gazdájukat: csóválják a farkukat, ugrálnak, és sokszor egy játékot vagy más tárgyat is a szájukban visznek oda hozzájuk.

Nem véletlenül üdvözlik a kutyák a gazdájukat egy játékkal

Fotó: Pixabay

Bruno, az arany retriever gazdája egy TikTok-videóban mutatta be ezt a jelenséget. A felvételen a kutya farkcsóválva, egy játékkal a szájában siet a kamerához. Gazdája szerint ez az egyik legaranyosabb dolog, amit egy kutya tehet. Elmagyarázta, hogy ezt a viselkedést gyakran „áthelyezéses viselkedésnek” nevezik.

Ilyenkor a kutya annyira izgatott a gazdája érkezése miatt, hogy felkap egy tárgyat, ami segít neki kezelni a hirtelen fellépő erős érzelmeket.

A videó sok kutyatulajdonost megszólított, akik saját tapasztalataikat is megosztották. Volt, aki azt írta, hogy a kutyája mindig egy cipőt vesz a szájába, amikor izgatott, de soha nem rágja meg. Más arról számolt be, hogy kedvence minden nap először odaszalad hozzá, majd gyorsan visszafordul egy játékért, hogy azt vigye elé. Egy hozzászóló pedig viccesen megjegyezte, hogy a kutyája rendszeresen a televízió távirányítóját kapja fel, ezért már több tartalék távirányítót is tart otthon – írja a Mirror.

A PetMD szerint annak, hogy egy kutya a kedvenc játékát viszi a gazdájához, több oka is lehet. A legtöbb esetben ez a szeretet és a kötődés kifejezése, de állhat mögötte játékra hívás, figyelemfelkeltés, önmegnyugtatás vagy a biztonságérzet keresése is.

Ezzel az egyszerű módszerrel tovább élhetnek a kutyák

Sokan csak akkor viszik állatorvoshoz a kutyát, amikor már látható baj van, pedig a kisebb problémák gyorsan súlyos betegséggé válhatnak. A kutyák hosszabb életéhez a szakértők szerint a megelőzés, az egészséges étrend, a megfelelő testsúly és a rendszeres mozgás a legfontosabb.