Nyolc percig marcangolta gazdáját az örökbe fogadott kutya, vérfürdővé vált a kutyafuttató

Megrázó kutyatámadás történt az angliai Northumberland megyében. A 32 éves Charlotte Potts sétálni vitte a Blue nevű kutyáját a megszokott kutyafuttatóba, amikor az állat minden előjel nélkül rátámadt.

Épphogy túlélte a kutyatámadást a nő - Illusztráció

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A nő mindössze három héttel korábban fogadta örökbe a Cane Corso és amerikai bulldog keverék kutyát, amelyet egy Facebook-hirdetésen keresztül vett magához. Elmondása szerint az állat addig nyugodtan viselkedett, sem vele, sem a családtagjaival, sem más kutyákkal vagy gyerekekkel szemben nem mutatott agressziót.

A támadás akkor kezdődött, amikor Charlotte eldobta a kutya labdáját. Az állat azonban nem a játék után futott, hanem gazdája lábára vetette magát, és átharapta a nadrágját.

A nő azonnal arra kérte a vele lévő nyolcéves öccsét, hogy meneküljön ki a lezárt futtatóból és hívjon segítséget.

A kutya ezután tovább támadott, és Charlotte karjába is beleharapott. A nő eközben megpróbálta egy kerítéshez rögzíteni az állat pórázát, hogy megakadályozza, hogy újra rátámadjon vagy másokat is veszélybe sodorjon.

A támadás körülbelül nyolc percig tartott. Mire a mentők megérkeztek, Charlotte súlyos vérveszteséget szenvedett. Kórházba szállították, ahol kétórás műtéten esett át. A harapások a combját és a bicepszét is súlyosan roncsolták, ezért a nőnek a mai napig rendszeres kezelésre kell járnia.

A helyszínre felfegyverzett rendőrök is érkeztek. Mivel a kutya továbbra sem volt irányítható, az állatot végül elaltatták.

Charlotte szerint, ha a támadás csak néhány perccel tovább tart, valószínűleg nem élte volna túl. Úgy véli, a küzdősportban szerzett tapasztalata és a lélekjelenléte is hozzájárult ahhoz, hogy életben maradt – írja a Daily Star.

A nő azért is tartja fontosnak nyilvánosan beszélni a történtekről, mert szerinte az örökbe adás előtt minden kutyát alapos viselkedési vizsgálatnak kellene alávetni.

Kiderült az is, hogy néhány nappal a támadás előtt a rendőrség névtelen bejelentés alapján ellenőrizte a kutyát, mert felmerült a gyanú, hogy tiltott XL Bully fajtájú eb lehet. A hatóságok végül úgy ítélték meg, hogy az állat amerikai bulldog keverék, ezért nem intézkedtek ellene.