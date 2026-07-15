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pokoli tűz

Apokaliptikus videó: tűzalagúton haladt át egy tehervonat

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Narancssárgára festette az eget a pokoli tűz Kanadában, miközben a tehervonatot egyre közelebbről fenyegették a lángok. A lángok között haladó vonatról készült videón hallható, ahogy a személyzet attól tart, hogy az erdőtűz utoléri őket.
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pokoli tűzlángvonatkanadábanerdőtűzvideó

Apokaliptikus videó készült egy lángok között haladó vonatról, amelyet tomboló erdőtűz vett körül. A tehervonat gyúlékony anyagokat szállított, a személyzetet pedig végül kimenekítették a pokoli tűzből.

videó készült egy lángok között haladó vonatról, amelyet tomboló erdőtűz vett körül.
videó készült egy lángok között haladó vonatról, amelyet tomboló erdőtűz vett körül Forrás: képkivágás/ videó/X

Pokoli tűz zárta körbe a tehervonatot Kanadában

Pokoli lángok csaptak fel a sínek mellett, miközben egy tehervonat vesztegelt a kanadai Ontario tartományban. A videón narancssárgán izzik az ég, a tűz pedig egyre közelebb kúszik a szerelvényhez.

Az Armstrong közelében készült felvételen hallani, ahogy a személyzet segítséget kér. 

Az egyik dolgozó attól tartott, hogy az erdőtűz utoléri és körbezárja őket. A férfi sürgette a diszpécsert, hogy a vonatnak azonnal el kell indulnia.

A Canadian National Railway közlése szerint három, gyúlékony anyagokat szállító tehervonat állt meg a térségben. A lángok közvetlenül a pálya mellett égtek, a sűrű füst pedig ellepte a környéket – olvasható a New York Post cikkében.

A személyzetet végül kimenekítették a szerelvényekről. A videón jól látható, milyen gyorsan terjedt a pokoli tűz a vonat körül.

Óriási területen áll lángokban Franciaországban, két embert őrizetbe vettek

Két tűzfészek pusztít a Párizstól délre fekvő Fontainebleau-i erdőben, ahol mintegy ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. Az erdőtűz Franciaországban már több mint 2050 hektárt perzselt fel, miközben 850 tűzoltó küzd a lángokkal, a hatóságok pedig gyújtogatás gyanúja miatt nyomoznak.

 

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