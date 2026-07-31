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Tízfős csapat tűnt el a Broad Peaken – világhírű hegymászó is köztük van

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Tíz hegymászóval szakadt meg a kapcsolat, miután lavina zúdult le a pakisztáni Broad Peaken. Az eltűntek között van a világhírű Nirmal Purja is. A pakisztáni hadsereg két helikoptert vetett be a kutatásukra, nepáli sajtóértesülések szerint pedig két holttestet találtak, amelyek azonosítása még folyamatban van.
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Tíz hegymászó tűnt el, miután lavina zúdult egy nemzetközi expedíció tagjaira a pakisztáni Broad Peaken. A 8047 méter magas hegyen tartózkodó csapattal a csütörtöki lavina óta nem sikerült kapcsolatba lépni. A pakisztáni hadsereg két helikoptert is a térségbe küldött a kutató-mentő művelet támogatására.

A 8047 méter magas Broad Peak, ahol a lavina lezúdult, a világ 12. legmagasabb hegye A 8047 méter magas Broad Peak a világ 12. legmagasabb hegye, és egyike a Föld 14 nyolcezresének. This picture taken on July 14, 2023, shows a view of Broad Peak, worlds twelfth tallest mountain in the Karakoram range of GilgitBaltistan, Pakistan. (Photo by Joe STENSON / AFP)
A 8047 méter magas Broad Peak, ahol a lavina lezúdult, a világ 12. legmagasabb hegye
Fotó: JOE STENSON / AFP

A BBC tájékoztatása szerint a lavina csütörtökön dél körül zúdult le a Karakorum-hegységben található Broad Peaken. A tízfős expedíció tagjai között nepáli, pakisztáni, ománi, amerikai és kínai hegymászók vannak.

A csoportot Nirmal Purja, a világ egyik legismertebb hegymászója vezeti. A Nepálban született, korábban a brit Királyi Tengerészgyalogságnál szolgáló Purja 2019-ben alig több mint hat hónap alatt mászta meg a világ mind a 14, nyolcezer méternél magasabb hegycsúcsát.

Két holttestet találhattak a lavina után

A nepáli Kantipur értesülése szerint két hegymászó holttestét megtalálták a helyszínen, azonosításuk folyamatban van.

Korábban arról is érkezett jelentés, hogy Nirmal Purja nyomkövető eszközének helyzete változott a rendszerben. 

A pakisztáni hadsereg két mentőhelikoptert indított a térségbe mentőszemélyzettel és speciális felszereléssel. A Pakisztáni Alpesi Klub szerint a légi egységek a földön folyó kutatást támogatják a rendkívül nehéz magashegyi körülmények között.

A mentésbe a környező hegyeken tartózkodó hegymászók is bekapcsolódtak. A BBC-nek nyilatkozó Mingma Gyabu Sherpa szerint a térség más táboraiból is indultak hegymászók, hogy segítsenek a kutatásban. A Nepáli Hegymászó Szövetség és a Pakisztáni Alpesi Klub ugyancsak együttműködik a mentőakcióban.

A nepáli szervezet főtitkára szerint olyan jelentések is érkeztek, amelyek alapján a mentőhelikopterekből hegymászókat láthattak, ezt azonban egyelőre nem sikerült megerősíteni.

 

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