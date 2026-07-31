Tízfős csapat tűnt el a Broad Peaken – világhírű hegymászó is köztük van

Tíz hegymászó tűnt el, miután lavina zúdult egy nemzetközi expedíció tagjaira a pakisztáni Broad Peaken. A 8047 méter magas hegyen tartózkodó csapattal a csütörtöki lavina óta nem sikerült kapcsolatba lépni. A pakisztáni hadsereg két helikoptert is a térségbe küldött a kutató-mentő művelet támogatására.

A 8047 méter magas Broad Peak, ahol a lavina lezúdult, a világ 12. legmagasabb hegye

Fotó: JOE STENSON / AFP

A BBC tájékoztatása szerint a lavina csütörtökön dél körül zúdult le a Karakorum-hegységben található Broad Peaken. A tízfős expedíció tagjai között nepáli, pakisztáni, ománi, amerikai és kínai hegymászók vannak.

Két holttestet találhattak a lavina után

A nepáli Kantipur értesülése szerint két hegymászó holttestét megtalálták a helyszínen, azonosításuk folyamatban van.

Korábban arról is érkezett jelentés, hogy Nirmal Purja nyomkövető eszközének helyzete változott a rendszerben.

A pakisztáni hadsereg két mentőhelikoptert indított a térségbe mentőszemélyzettel és speciális felszereléssel. A Pakisztáni Alpesi Klub szerint a légi egységek a földön folyó kutatást támogatják a rendkívül nehéz magashegyi körülmények között.

A mentésbe a környező hegyeken tartózkodó hegymászók is bekapcsolódtak. A BBC-nek nyilatkozó Mingma Gyabu Sherpa szerint a térség más táboraiból is indultak hegymászók, hogy segítsenek a kutatásban. A Nepáli Hegymászó Szövetség és a Pakisztáni Alpesi Klub ugyancsak együttműködik a mentőakcióban.

A nepáli szervezet főtitkára szerint olyan jelentések is érkeztek, amelyek alapján a mentőhelikopterekből hegymászókat láthattak, ezt azonban egyelőre nem sikerült megerősíteni.