Tízfős csapat tűnt el a Broad Peaken – világhírű hegymászó is köztük van

Tíz hegymászó tűnt el, miután lavina zúdult egy nemzetközi expedíció tagjaira a pakisztáni Broad Peaken. A 8047 méter magas hegyen tartózkodó csapattal a csütörtöki lavina óta nem sikerült kapcsolatba lépni. A pakisztáni hadsereg két helikoptert is a térségbe küldött a kutató-mentő művelet támogatására.
A BBC tájékoztatása szerint a lavina csütörtökön dél körül zúdult le a Karakorum-hegységben található Broad Peaken. A tízfős expedíció tagjai között nepáli, pakisztáni, ománi, amerikai és kínai hegymászók vannak.
Két holttestet találhattak a lavina után
A nepáli Kantipur értesülése szerint két hegymászó holttestét megtalálták a helyszínen, azonosításuk folyamatban van.
Korábban arról is érkezett jelentés, hogy Nirmal Purja nyomkövető eszközének helyzete változott a rendszerben.
A pakisztáni hadsereg két mentőhelikoptert indított a térségbe mentőszemélyzettel és speciális felszereléssel. A Pakisztáni Alpesi Klub szerint a légi egységek a földön folyó kutatást támogatják a rendkívül nehéz magashegyi körülmények között.
A mentésbe a környező hegyeken tartózkodó hegymászók is bekapcsolódtak. A BBC-nek nyilatkozó Mingma Gyabu Sherpa szerint a térség más táboraiból is indultak hegymászók, hogy segítsenek a kutatásban. A Nepáli Hegymászó Szövetség és a Pakisztáni Alpesi Klub ugyancsak együttműködik a mentőakcióban.
A nepáli szervezet főtitkára szerint olyan jelentések is érkeztek, amelyek alapján a mentőhelikopterekből hegymászókat láthattak, ezt azonban egyelőre nem sikerült megerősíteni.
A csoportot Nirmal Purja, a világ egyik legismertebb hegymászója vezeti. A Nepálban született, korábban a brit Királyi Tengerészgyalogságnál szolgáló Purja 2019-ben alig több mint hat hónap alatt mászta meg a világ mind a 14, nyolcezer méternél magasabb hegycsúcsát.