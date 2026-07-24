Világszerte leálltak népszerű weboldalak, milliók maradhattak szolgáltatások nélkül

Péntek reggel világszerte több népszerű weboldal és online szolgáltatásban is leállás volt tapasztalható, ami feltehetően felhasználók millióit érintette – olvasható a Daily Mail-en.

Tömeges leállás pénteken. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Tömeges internetes leállás söpört végig, számos népszerű szolgáltatás elérhetetlenné vált

A hibák keleti parti idő szerint reggel 6:40 körül kezdődtek. Az érintett szolgáltatások között volt az Apple Pay, a DoorDash, a Reddit, a Hulu, valamint több PlayStation szolgáltatás is. A leállásokat a Downdetector hibakövető oldal is rögzítette.

A problémák hátterében az Amazon Web Services (AWS) állhat. A vállalat közölte, hogy kapcsolatproblémákat vizsgál az Egyesült Államok Oregon államában működő US-West-2 régióban.

A hiba több fontos AWS-szolgáltatást is érintett, köztük az Amazon EC2, az API Gateway, a Direct Connect, az Internet Connectivity, az IoT Core, valamint később a Global Accelerator és az Elastic Container Service rendszereit is.

Mivel az AWS biztosítja számtalan weboldal és alkalmazás háttérinfrastruktúráját, egyetlen regionális meghibásodás is egyszerre rengeteg, egymástól független szolgáltatás működését zavarhatja meg.

Az Amazon megerősítette, hogy az incidens ügyfeleit is érinti, ugyanakkor arra egyelőre nincs utalás, hogy adatvesztés történt volna, vagy hogy a vállalat teljes globális hálózata leállt volna.

Számos AWS-t használó cég a közösségi médiában kért elnézést a kiesések miatt. Több felhasználó arról számolt be, hogy megszakadtak a PlayStation-kapcsolatok, mások pedig úgy fogalmaztak, hogy az AWS hibája "gyakorlatilag megbénította az internetet".