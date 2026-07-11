Bahamai légiszerencsétlenség: híres DJ is van az áldozatok között

Mint arról korábban beszámoltunk, légiszerencsétlenség történt a Bahamákon, miután lezuhant egy repülőgép. A tragédia tíz áldozatot követelt, akikről eleinte semmit nem lehetett tudni. Most azonban a Bahamai Zenészek és Előadóművészek Egyesületeközölte: az áldozatok között zenészek és egy ismert DJ volt.

Kiderült, ők voltak a bahamai légiszerencsétlenség áldozatai. Fotó: Dhivakaran S / Pexels

A szerencsétlenség miatt a bahamai kormány ideiglenesen felfüggesztette a Flamingo Air légitársaság működését. A baleset Észak-Andros térségében történt, amely Nassau, a Bahamák fővárosától nyugatra található. A szövetség közleménye szerint az áldozatok között voltak a The Pond Band együttes tagjai, valamint egy DJ is:

Szenvedélyük, elhivatottságuk és művészetük számtalan ember életét gazdagította, és jelentősen hozzájárult a Bahamák kulturális életéhez

– írták.

Bahamai légiszerencsétlenség: egyre több részlet lát napvilágot

A repülőgép a nassaui Lynden Pindling Nemzetközi Repülőtérről szállt fel, és San Andros felé tartott, amikor eddig tisztázatlan okból lezuhant – közölte a Bahamai Légibaleset-vizsgáló Hatóság. Az energiaügyi, közmű- és légiközlekedési minisztérium hangsúlyozta, hogy a Flamingo Air működési engedélyének ideiglenes felfüggesztése kizárólag elővigyázatossági intézkedés, amíg a hatóságok kivizsgálják a baleset körülményeit.

A minisztérium szerint pénteken két külön biztonsági incidens is történt a légitársasággal kapcsolatban.

A halálos balesetet megelőzően egy másik Flamingo Air-gép Mayaguanára tartott, amikor a pilóta műszaki problémát jelentett, ezért visszafordult Nassauba. A repülőgép biztonságosan leszállt, az utasok elhagyták a fedélzetet, ezt követően azonban a gép kigyulladt.

A hatóságok ezt az esetet is vizsgálják, írja az ABC.