37 év után sikerült megoldani az aranykereskedő rejtélyes gyilkossági ügyét

Majdnem négy évtizeddel a brutális gyilkosság után őrizetbe vett egy férfit a brit rendőrség. A nyomozók szerint új bizonyítékok és egy régi, névtelen bejelentés vezethet el Richard „Ricky” Haywood gyilkosához – értesült a fejleményekről a Daily Mail.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Kivégzésszerű gyilkosság a saját fürdőszobájában

Richard „Ricky” Haywood mindössze 36 éves volt, amikor 1989. október 16-án ismeretlen fegyveresek megölték southamptoni lakásában. A rendőrség szerint az elkövetők a fürdőszobába üldözték a férfit, ahol közvetlen közelről ötször is rálőttek.

A rendőrök csak azután jutottak be az Ambiance Jewellers ékszerüzlet feletti első emeleti lakásba, hogy betörték az ajtót.

A férfi holttestét a fürdőkádban találták meg.

Man arrested on suspicion of murdering Southampton entrepreneur Ricky Haywood in 1989https://t.co/CsdyZhe7d8 pic.twitter.com/2iF3dSDbhB — ITV News Meridian (@itvmeridian) July 14, 2026

Az 1993-as halottkémi vizsgálaton Pat Gratton felügyelő elmondta, hogy a kádban egy részben víz alá merült holttestet találtak, a padlón pedig egy vérfoltos törölköző hevert. A férfi mellkasán és fején több lőtt sérülés volt.

Egy névtelen telefonhívás hozhatta meg a fordulatot

A gyilkosság évtizedeken át megoldatlan maradt, a rendőrség azonban 2024-ben újraindította a nyomozást a modern igazságügyi szakértői módszereknek köszönhetően.

A nyomozók különös jelentőséget tulajdonítanak egy 2004-ben érkezett névtelen bejelentésnek.

Akkor az információ nem tűnt fontosnak, később azonban új bizonyítékok kerültek elő, amelyek alapján a hatóságok úgy vélik, a régi tipp kulcsszerepet játszhat az ügy megoldásában.

Elizabeth Brunt nyomozásvezető szerint az akkor még jelentéktelennek tűnő részlet az új információkkal együtt már egyre tisztább képet ad arról, mi történhetett Ricky Haywooddal.

Megvan az első gyanúsított

A Hampshire és Wight-szigeti Rendőrség kedden jelentette be, hogy

egy 55 éves southamptoni férfit emberölés gyanújával őrizetbe vettek.

Ez az első letartóztatás a csaknem 37 éve húzódó ügyben, és a rendőrség szerint a nyomozás eddigi legnagyobb áttörését jelenti.

A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy továbbra is várják azok jelentkezését, akik bármilyen információval rendelkeznek. Szerintük még egy aprónak tűnő részlet is döntő jelentőségű lehet.