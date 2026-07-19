37 év után sikerült megoldani az aranykereskedő rejtélyes gyilkossági ügyét

Majdnem négy évtizeddel a brutális gyilkosság után őrizetbe vett egy férfit a brit rendőrség. A nyomozók szerint új bizonyítékok és egy régi, névtelen bejelentés vezethet el Richard „Ricky” Haywood gyilkosához – értesült a fejleményekről a Daily Mail.
Kivégzésszerű gyilkosság a saját fürdőszobájában
Richard „Ricky” Haywood mindössze 36 éves volt, amikor 1989. október 16-án ismeretlen fegyveresek megölték southamptoni lakásában. A rendőrség szerint az elkövetők a fürdőszobába üldözték a férfit, ahol közvetlen közelről ötször is rálőttek.
A rendőrök csak azután jutottak be az Ambiance Jewellers ékszerüzlet feletti első emeleti lakásba, hogy betörték az ajtót.
A férfi holttestét a fürdőkádban találták meg.
Az 1993-as halottkémi vizsgálaton Pat Gratton felügyelő elmondta, hogy a kádban egy részben víz alá merült holttestet találtak, a padlón pedig egy vérfoltos törölköző hevert. A férfi mellkasán és fején több lőtt sérülés volt.
Egy névtelen telefonhívás hozhatta meg a fordulatot
A gyilkosság évtizedeken át megoldatlan maradt, a rendőrség azonban 2024-ben újraindította a nyomozást a modern igazságügyi szakértői módszereknek köszönhetően.
A nyomozók különös jelentőséget tulajdonítanak egy 2004-ben érkezett névtelen bejelentésnek.
Akkor az információ nem tűnt fontosnak, később azonban új bizonyítékok kerültek elő, amelyek alapján a hatóságok úgy vélik, a régi tipp kulcsszerepet játszhat az ügy megoldásában.
Elizabeth Brunt nyomozásvezető szerint az akkor még jelentéktelennek tűnő részlet az új információkkal együtt már egyre tisztább képet ad arról, mi történhetett Ricky Haywooddal.
Megvan az első gyanúsított
A Hampshire és Wight-szigeti Rendőrség kedden jelentette be, hogy
egy 55 éves southamptoni férfit emberölés gyanújával őrizetbe vettek.
Ez az első letartóztatás a csaknem 37 éve húzódó ügyben, és a rendőrség szerint a nyomozás eddigi legnagyobb áttörését jelenti.
A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy továbbra is várják azok jelentkezését, akik bármilyen információval rendelkeznek. Szerintük még egy aprónak tűnő részlet is döntő jelentőségű lehet.
Alvilági kapcsolatok, milliós biztosítás
Haywoodot halála után olyan üzletemberként írták le, akinek kapcsolatai voltak alvilági körökkel.
Néhány héttel a meggyilkolása előtt egymillió fontos életbiztosítást kötött, és állítólag megszállottan foglalkozott saját biztonságával.
Az eredeti nyomozást vezető Ray Piper nyomozó-főfelügyelő szerint egyértelmű volt, hogy profi bérgyilkosság történt. A férfit közelről, kézifegyverrel lőtték le, fejét és mellkasát is találatok érték.
Az ügyben összesen mintegy 11 ezer embert hallgattak ki, tavaly pedig az Operation Tango nevű nyomozás során további 200 olyan személyt azonosítottak, akikkel a rendőrség ismét beszélni szeretne.
A Crimestoppers továbbra is legfeljebb 20 ezer fontos nyomravezetői díjat ajánl fel azoknak, akik olyan információt adnak, amely végül elítéléshez vezet.
Közben egy másik, csaknem 40 éve megoldatlan emberölési ügyben is új fordulat következett be.