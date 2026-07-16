Kénsavval locsolt le egy csoportot három diák az Egyesült Államokban

Tinédzserkorú lányokat tartóztattak le a múlt hónapban New Jerseyben, miután savval öntöttek le egy hat nőből álló csoportot. Kim Wallace Scalcione, a Jersey City-i Közbiztonsági Hivatal szóvivője a Fox News Digital által megszerzett nyilatkozatban elmondta, az áldozatok június 15-én az utcán tartózkodtak, amikor a vádlottak megközelítették őket, és a feltételezések szerint kénsavat öntöttek rájuk.

Három tinit tartóztattak le, miután kénsavat öntöttek hat nőre / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Három tinit tartóztattak le, miután kénsavat öntöttek hat nőre

Scalcione a Fox News Digitalnak elmondta, három gyanúsítottat – akik 13, 14 és 15 évesek –, tartóztattak le a támadással összefüggésben, akiknek a kilétét nem hozták nyilvánosságra. Hozzátette, a hat áldozat nem életveszélyes sérüléseket szenvedett el, többek közt bőrégést és hámlást: őket egy helyi kórházba szállították kezelésre. Azt is kiderült, hogy a csoport tagjai közül három még tinédzser volt, egy 21 éves nőt pedig a kórház égési osztályára kellett szállítani, miután másodfokú égési sérüléseket szenvedett az arcán és a fejbőrén.

A letartóztatott lányokat súlyos testi sértéssel, illegális fegyverbirtoklással és összeesküvéssel vádolják, miután Scalcione szerint az incidens célzottnak tűnt, és egy korábbi, nagyobb csoport közötti vitából eredhetett. A hírek szerint ugyanis a célpontok az autójukban tartózkodtak, amikor a vádlottak egy robogóval elhajtottak mellettük, majd leöntötték őket a kénsavval.

A kénsav egy maró hatású vegyi anyag, amely súlyos égési sérüléseket és szövetkárosodást okozhat, ha bőrrel vagy nyálkahártyával érintkezik. Az égés súlyossága számos tényezőtől függ, beleértve a sav koncentrációját, az érintkezés időtartamát és az érintett területet. Amennyiben bőrre kerül, az érintett területet vízzel le kell öblíteni, súlyos esetben pedig orvos fordulni.