Dúl a szerelem: új szintre lépett Lewis Hamilton és Kim Kardashian kapcsolata

Habár a közelmúltban olyan pletykák röppentek fel, hogy válságba került Lewis Hamilton és Kim Kardashian kapcsolata, sőt, már szakíthattak is, a minap az üzletasszony néhány olyan fotót tett közzé a közösségi médiában, amelyek ennek épp az ellenkezőjét bizonyítják. A Forma-1 hétszeres világbajnoka és a reality-sztár ekkor egy idilli családi kiruccanáson vettek részt Kardashian négy gyermekével, akik még a volt férjétől, Kenya Westtől születtek.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian szerelme új szintre lépett / Fotó: AFP Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Lewis Hamilton és Kim Kardashian szerelme új szintre lépett

A 45 éves üzletasszony az Instagram-oldalon kész fotósorozattal jelentkezett: ezeken az látható, milyen szabadidős tevékenységekkel mulatta az időt a párjával, a gyermekeivel, a testvérével, Khloe Kardashiannal és a barátaikkal. A képek közt szerepel egy olyan is, amin a szerelmespár Kardashian legkisebb lánya, Chicago társaságában mosolyog a kamerába, ami különösen megérintette a rajongókat, akik nem győztek áradozni a kommentszekcióban a szívmelengető felvételek láttán - írja a Mirror.

Mutatjuk is a fotósorozatot: az említett felvétel a második a sorban!