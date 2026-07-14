Dúl a szerelem: új szintre lépett Lewis Hamilton és Kim Kardashian kapcsolata

Habár a közelmúltban olyan pletykák röppentek fel, hogy válságba került Lewis Hamilton és Kim Kardashian kapcsolata, sőt, már szakíthattak is, a minap az üzletasszony néhány olyan fotót tett közzé a közösségi médiában, amelyek ennek épp az ellenkezőjét bizonyítják. A Forma-1 hétszeres világbajnoka és a reality-sztár ekkor egy idilli családi kiruccanáson vettek részt Kardashian négy gyermekével, akik még a volt férjétől, Kenya Westtől születtek.
Lewis Hamilton és Kim Kardashian szerelme új szintre lépett
A 45 éves üzletasszony az Instagram-oldalon kész fotósorozattal jelentkezett: ezeken az látható, milyen szabadidős tevékenységekkel mulatta az időt a párjával, a gyermekeivel, a testvérével, Khloe Kardashiannal és a barátaikkal. A képek közt szerepel egy olyan is, amin a szerelmespár Kardashian legkisebb lánya, Chicago társaságában mosolyog a kamerába, ami különösen megérintette a rajongókat, akik nem győztek áradozni a kommentszekcióban a szívmelengető felvételek láttán - írja a Mirror.
Mutatjuk is a fotósorozatot: az említett felvétel a második a sorban!
Kim Kardashian és Lewis Hamilton feltételezett romancáról egyébként az év elején érkeztek a legelső hírek, amit áprilisban hivatalosan is megerősítettek. Azóta a reality-sztár elkísérte a partnerét a Monacói Nagydíjra, a Brit Nagydíj előtt pedig a pilóta úgy nyilatkozott, a barátnőjének köszönhető, hogy jelenleg boldogabb, mint valaha. Mindezek dacára a napokban olyan híresztelések láttak napvilágot, hogy válságban a kapcsolat, mi több, a Ferrari versenyzője hűtlen lett a modellhez. Ezek a mostani fotók azonban azt bizonyítják, a szerelmük ugyanolyan erős, mint volt, sőt, új szintre is lépett. Az ugyanis, hogy a reality-sztár gyermekeivel járnak közös programokra, arról árulkodik, a brit pilótát már majdhogynem családtagnak tekintik a Kardashian klánban.