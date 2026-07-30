Megtalálták az eltűnt folklegendát, a 82 éves énekesnő biztonságban van

Megtalálták az eltűntként keresett Linda Perhacsot, a hetvenes évek egyik kultikus folkzenészét – közölte a Los Angeles-i rendőrség (LAPD) eltűnt személyekkel foglalkozó egysége.

Linda Perhacs: megtalálták az eltűnt folkénekesnőt, biztonságban van Fotó: unsplash.com

A 82 éves énekesnőről korábban egykori menedzsere, Laurel Stearns adott ki felhívást. Elmondása szerint Perhacs körülbelül nyolc hónappal ezelőtt hagyta el egy Northridge-ben található gondozóintézetet törvényes gondviselője felügyelete mellett, ezt követően azonban barátai és korábbi munkatársai nem tudták elérni.

A LAPD szerdán megerősítette, hogy a zenészt megtalálták, életben van és biztonságban van.

„Ma megtalálták. Biztonságban van” – közölte a rendőrség szóvivője, aki hozzátette, hogy további részleteket nem hozhatnak nyilvánosságra az egészségügyi adatokat védő amerikai szabályozás miatt.

Perhacs Instagram-oldalán később egy bejegyzés is megjelent, amely szerint az énekesnő jól van, és egy új gondozási intézményben helyezték el.

„Köszönjük mindenkinek az üzeneteket és a támogatást. A közösség valóban összefogott Linda biztonságának érdekében” – olvasható a közleményben.

A rajongók egy elveszett folkklasszikust fedeztek fel újra

Linda Perhacs neve az 1970-ben megjelent első albumával, a Parallelograms című lemezzel vált ismertté. A különleges hangzású album azonban kezdetben nem aratott sikert, kevés példányban fogyott, ezért Perhacs visszatért eredeti szakmájához, és fogászati higiénikusként dolgozott.

A lemez évtizedekkel később, az internet korszakában újra felfedezésre került, és a folkzene egyik elveszett klasszikusaként kezdték emlegetni. Többször újra kiadták, ami új közönséget hozott az énekesnőnek.

Perhacs 2014-ben jelentette meg második albumát, a The Soul of All Natural Things című lemezt, majd három évvel később az I’m a Harmony című albumot.

Egy ritka 2014-es interjúban arról beszélt, miért vonult vissza évtizedekre a zenei világtól. Elmondása szerint fiatalon úgy érezte, hogy az iparág túl nagy kihívást jelent számára, és félt attól, hogy hibákat követ el.