Live Aid: Hatalmas bulit csapott Freddie Mercury – talán még Ön is látta!

Minden egy BBC-riporttal kezdődött, amelyet Bob Geldof, a The Boomtown Rats énekese látott. A tudósítás az etiópiai éhínségről szólt, és akkora hatást gyakorolt rá, hogy azonnal szervezkedni kezdett. Megírta a Do They Know It's Christmas? című dalt, majd a kor legismertebb előadóival közösen fel is vette.

Ötlete valóságos cunamit indított el: a Band Aid névre keresztelt alkalmi formáció kislemezéből csak Nagy-Britanniában több mint hárommillió példány fogyott, a bevételt pedig az etiópiai éhínség áldozatainak megsegítésére fordították.

Live Aid koncert 1985-ben. Fotó: - / PA FILES

Live Aid Afrikáért

A siker után Geldof még nagyobbat álmodott: egy monumentális jótékonysági koncertet szervezett, amely a Live Aid nevet kapta. Az eseményt két helyszínen rendezték meg: a londoni Wembley Stadionban és a philadelphiai John F. Kennedy Stadionban.

Londonban mintegy 72 ezren, Philadelphiában közel 90 ezren követték a helyszínen a koncerteket.

Phil Collins a Live Aiden. Fotó: FRANK MICELOTTA / AFP

A program a Wembley Stadionban helyi idő szerint délben kezdődött a Status Quo Rockin' All Over the World című slágerével, míg a John F. Kennedy Stadionban két órával később lépett színpadra az első előadó. A londoni koncert este 10 óráig tartott, Philadelphiában pedig helyi idő szerint este 11 órakor ért véget. A két helyszínen zajló műsor összesen 16 órán át tartott, ám mivel a fellépések nagyrészt párhuzamosan követték egymást, az előadások együttes játékideje ennél jóval hosszabb volt.

A londoni koncertet a Do They Know It's Christmas?, az amerikait pedig a We Are the World zárta. A becslések szerint a Live Aid közvetítését több mint kétmilliárd ember követte figyelemmel világszerte, több mint 100 országban. A koncerten ráadásul Diana hercegné is tiszteletét tette.

A két helyszínen többek között B. B. King, a Black Sabbath, Madonna, Sting, Bryan Adams, a Wham! és a Queen is színpadra lépett – írta a BBC.