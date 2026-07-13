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freddie mercury

Live Aid: Hatalmas bulit csapott Freddie Mercury – talán még Ön is látta!

4 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Zene, fények, tánc, Diana hercegné… 1985. július 13-át írunk. A színpadon egymást váltja a Wham!, Neil Young, Madonna, a Black Sabbath és a Queen, hogy csak néhány nevet említsünk. Szinte magunk előtt látjuk, ahogy a lelkes tömeg együtt énekel és táncol a londoni Wembley Stadionban, valamint a philadelphiai John F. Kennedy Stadionban. Ez volt a Live Aid, amelyet az etiópiai éhínség áldozatainak megsegítésére rendeztek meg. A televíziós közvetítésnek köszönhetően pedig emberek százmilliói követték az eseményt világszerte, és rengetegen adakoztak is.
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freddie mercurymadonnalive aidkoncert

Minden egy BBC-riporttal kezdődött, amelyet Bob Geldof, a The Boomtown Rats énekese látott. A tudósítás az etiópiai éhínségről szólt, és akkora hatást gyakorolt rá, hogy azonnal szervezkedni kezdett. Megírta a Do They Know It's Christmas? című dalt, majd a kor legismertebb előadóival közösen fel is vette. 

Ötlete valóságos cunamit indított el: a Band Aid névre keresztelt alkalmi formáció kislemezéből csak Nagy-Britanniában több mint hárommillió példány fogyott, a bevételt pedig az etiópiai éhínség áldozatainak megsegítésére fordították.

live aid
Live Aid koncert 1985-ben. Fotó: - / PA FILES

Live Aid Afrikáért

A siker után Geldof még nagyobbat álmodott: egy monumentális jótékonysági koncertet szervezett, amely a Live Aid nevet kapta. Az eseményt két helyszínen rendezték meg: a londoni Wembley Stadionban és a philadelphiai John F. Kennedy Stadionban. 

Londonban mintegy 72 ezren, Philadelphiában közel 90 ezren követték a helyszínen a koncerteket.

British singer Phil Collins performs on stage during the first Live Aid concert at the JFK stadium, in Philadelphia on July 13, 1985. (Photo by Frank MICELOTTA / AFP)
Phil Collins a Live Aiden. Fotó: FRANK MICELOTTA / AFP

A program a Wembley Stadionban helyi idő szerint délben kezdődött a Status Quo Rockin' All Over the World című slágerével, míg a John F. Kennedy Stadionban két órával később lépett színpadra az első előadó. A londoni koncert este 10 óráig tartott, Philadelphiában pedig helyi idő szerint este 11 órakor ért véget. A két helyszínen zajló műsor összesen 16 órán át tartott, ám mivel a fellépések nagyrészt párhuzamosan követték egymást, az előadások együttes játékideje ennél jóval hosszabb volt.

A londoni koncertet a Do They Know It's Christmas?, az amerikait pedig a We Are the World zárta. A becslések szerint a Live Aid közvetítését több mint kétmilliárd ember követte figyelemmel világszerte, több mint 100 országban. A koncerten ráadásul Diana hercegné is tiszteletét tette.

A két helyszínen többek között B. B. King, a Black Sabbath, Madonna, Sting, Bryan Adams, a Wham! és a Queen is színpadra lépett – írta a BBC.

 

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