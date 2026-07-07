21 éve rázta meg Londont a város történetének legvéresebb terrortámadása

A 2005. július 7-i londoni terrortámadás dátuma – a 7/7 – azóta ugyanúgy történelmi jelképpé vált Nagy-Britanniában, mint az Egyesült Államokban a 2001. szeptember 11-i támadásokra utaló 9/11.

A 2005-ös londoni terrortámadás során több metróban és egy buszon robbantottak a merénylők

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP FILES

A merényletek reggelén négy fiatal férfi indult útnak a Londontól északra fekvő Lutonból a King's Cross pályaudvar felé. A biztonsági kamerák felvételei szerint a pályaudvaron rövid egyeztetést követően különváltak, majd különböző célpontok felé vették az irányt.

A londoni öngyilkos merénylők – 2005. július 7-én reggel 7:21-kor érkeznek a lutoni vasútállomásra

Fotó: METROPOLITAN POLICE HANDOUT / HO

Nem sokkal később három robbanás rázta meg a londoni metrót.

Az első hírek még műszaki hibára, úgynevezett feszültségingadozásra utaltak, ám hamar nyilvánvalóvá vált, hogy szándékos támadás történt. A hatóságok példátlan lépésként leállították a teljes, 12 vonalból álló, 400 kilométeres metróhálózatot, és valamennyi állomást kiürítették.

A helyszínekről rövid időn belül megjelentek az első sérültek, miközben a mentőegységek rendkívül nehéz körülmények között próbálták elérni az összeroncsolódott szerelvényeket a szűk metróalagutakban.

A három metrórobbantást egy órával később újabb merénylet követte: egy emeletes autóbuszon is felrobbantotta magát az egyik támadó a British Museum közelében.

London 7/7 attacks: How the day unfolded (montage) - BBC News https://t.co/dLNk1LmBvB via @YouTube the system doesn’t work because people are liars you not blaming me you fake religious disgusting liars simple — Michael Rigby (@MichaelRigkmpg) July 3, 2026

A robbantássorozat végleges mérlege 52 halálos áldozat és több mint 700 sérült volt

. Ennél súlyosabb terrortámadás Londonban sem korábban, sem azóta nem történt. Nagy-Britannia történetében is csak az 1988-as lockerbie-i repülőgép-merénylet követelt több áldozatot: a Pan Am Londonból New Yorkba tartó járatának felrobbantásában 270 ember halt meg, köztük egy magyar család négy tagja.

Brit állampolgárok követték el a londoni terrortámadásokat

A londoni támadások módszere egyszerű volt: a négy elkövető robbanóanyaggal megtöltött hátizsákokat vitt magával három metrószerelvényre és egy autóbuszra, majd működésbe hozták a pokolgépeket.

A brit terrorelhárítást azonban nemcsak a támadás mértéke sokkolta, hanem az is, hogy az elkövetők mindannyian brit állampolgárok voltak, akik Nagy-Britanniában születtek és nőttek fel.