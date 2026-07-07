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londoni terrortámadás

21 éve rázta meg Londont a város történetének legvéresebb terrortámadása

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Pontosan 21 éve, vagyis 2005. július 7-én követtek el összehangolt terrortámadást London tömegközlekedési hálózatán. A londoni terrortámadás során 52 ember meghalt, és több mint 700-an megsérültek.
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londoni terrortámadásmerényletmetróhálózat

A 2005. július 7-i londoni terrortámadás dátuma – a 7/7 – azóta ugyanúgy történelmi jelképpé vált Nagy-Britanniában, mint az Egyesült Államokban a 2001. szeptember 11-i támadásokra utaló 9/11.

(FILES) This picture taken 07 July 2005 shows police officers looking at the remains of a London bus that was destroyed by a bomb near Tavistock Square in London. Three men were arrested 22 March 2007 in connection with the July 7, 2005 attacks in London which killed 56, including the four suicide bombers, the Metropolitan Police said in a statement. Two men, aged 23 and 30, were arrested shortly before 1:00 pm (1300 GMT) at Manchester Airport, north-west England, as they were about to board a flight to Pakistan. A third, aged 26, was arrested at a house in Leeds, northern England, shortly after 4:00 pm (1600 GMT). AFP PHOTO/ADRIAN DENNIS (Photo by ADRIAN DENNIS / AFP FILES / AFP), londoni terrortámadás
A 2005-ös londoni terrortámadás során több metróban és egy buszon robbantottak a merénylők
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP FILES

A merényletek reggelén négy fiatal férfi indult útnak a Londontól északra fekvő Lutonból a King's Cross pályaudvar felé. A biztonsági kamerák felvételei szerint a pályaudvaron rövid egyeztetést követően különváltak, majd különböző célpontok felé vették az irányt.

A londoni öngyilkos merénylők – 2005. július 7-én reggel 7:21-kor érkeznek a lutoni vasútállomásra
Fotó: METROPOLITAN POLICE HANDOUT / HO

Nem sokkal később három robbanás rázta meg a londoni metrót.

Az első hírek még műszaki hibára, úgynevezett feszültségingadozásra utaltak, ám hamar nyilvánvalóvá vált, hogy szándékos támadás történt. A hatóságok példátlan lépésként leállították a teljes, 12 vonalból álló, 400 kilométeres metróhálózatot, és valamennyi állomást kiürítették.

A helyszínekről rövid időn belül megjelentek az első sérültek, miközben a mentőegységek rendkívül nehéz körülmények között próbálták elérni az összeroncsolódott szerelvényeket a szűk metróalagutakban.

A három metrórobbantást egy órával később újabb merénylet követte: egy emeletes autóbuszon is felrobbantotta magát az egyik támadó a British Museum közelében.

A robbantássorozat végleges mérlege 52 halálos áldozat és több mint 700 sérült volt

. Ennél súlyosabb terrortámadás Londonban sem korábban, sem azóta nem történt. Nagy-Britannia történetében is csak az 1988-as lockerbie-i repülőgép-merénylet követelt több áldozatot: a Pan Am Londonból New Yorkba tartó járatának felrobbantásában 270 ember halt meg, köztük egy magyar család négy tagja.

Brit állampolgárok követték el a londoni terrortámadásokat

A londoni támadások módszere egyszerű volt: a négy elkövető robbanóanyaggal megtöltött hátizsákokat vitt magával három metrószerelvényre és egy autóbuszra, majd működésbe hozták a pokolgépeket.

A brit terrorelhárítást azonban nemcsak a támadás mértéke sokkolta, hanem az is, hogy az elkövetők mindannyian brit állampolgárok voltak, akik Nagy-Britanniában születtek és nőttek fel.

Az úgynevezett „hazai nevelésű” terroristák addig nem keltettek gyanút, rendezett életet éltek, és nem szerepeltek a hatóságok látókörében.

This combo image made of four handout pictures given by London Metropolitan Police 20 September 2005 shows grab images taken from CCTV footages dated 28 June 2005 showing three of four presumed London suicide bombers, Mohammed Sidique Khan, Shahzad Tanweer and Germaine Lindsay arriving at Luton trian station (top images), at King's cross Thameslink station (bottom L) and entering the underground at King's Cross (bottom R) during an apparent dummy run of their 07 July attack. Police believe they and fourth bomber Hasib Hussain made the same journey on July 7 before killing themselves and 52 other people on three subway trains and a bus, using bombs carried in rucksacks. AFP PHOTO/HO/METROPOLITAN POLICE (Photo by METROPOLITAN POLICE / AFP)
Fotó: METROPOLITAN POLICE

A csoport vezetője, Mohammad Siddique Khan általános iskolai tanárként dolgozott Leedsben, ahol bevándorló családok gyermekeit segítette. Kollégái és a szülők később úgy emlékeztek rá, mint türelmes, segítőkész pedagógusra. Kilétére egy, a merényletek után nyilvánosságra került videófelvétel derített fényt, amelyen azt mondta, hogy háborút vív a Nyugat ellen.

A felvételen az al-Kaida akkori második számú vezetője, Ajmán az-Zavahiri is szerepelt. A terrorszervezet vezetője Tony Blair akkori brit miniszterelnök politikáját okolta a támadásokért, és további merényletekkel fenyegetőzött.

A másik elkövető, Shazad Tanweer korábban kiemelkedő sportolónak számított, és kiváló eredménnyel nyert felvételt a leedsi egyetem sporttudományi karára - írta a Time.

Emlékművel emlékeznek az áldozatokra

The 7 July Memorial, pictured 14 years to the day after the 7/7 bombings, stands in Hyde Park in London, England, on July 7, 2019. Fifty-two people were killed on the morning of July 7, 2005, when four jihadist terrorists carried out coordinated suicide attacks on three London Underground trains and a London bus. Explosives were detonated on tube carriages at Edgware Road, near Aldgate and near Russell Square; the bus, a traditional London double-decker, was hit at Tavistock Square. The bombers identified as followers of the al-Qaeda terror network and its leader, Osama bin Laden. (Photo by David Cliff/NurPhoto) (Photo by David Cliff / NurPhoto via AFP)
Fotó: DAVID CLIFF / NurPhoto

Az áldozatok emlékére 2008-ban emlékművet avattak a Hyde Parkban. Az alkotás 52 rozsdamentes acéloszlopból áll, amelyek az áldozatokat jelképezik. Az oszlopokat úgy csoportosították, hogy minden helyszínen annyi álljon együtt, ahány ember ott vesztette életét. A King's Cross állomás alatti robbantás 26 áldozatára például 26 egymás mellett álló oszlop emlékeztet.

Terrortámadás rázta meg Londont – gyalogosok közé hajtott egy autó

Nemrég volt egy másik londoni terrortámadás évfordulója is, ugyanis 2017. március 22-én London szívében, a Westminster hídnál és a brit Parlament közvetlen közelében terrortámadás rázta meg az Egyesült Királyságot. A londoni terrortámadás során Khalid Masood autóval a gyalogosok közé hajtott a Westminster hídon, majd a parlamenti kerítésnél kiszállva halálosan megkéselte Keith Palmer rendőrt, mielőtt a fegyveres rendőrök lelőtték.

 

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