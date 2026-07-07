21 éve rázta meg Londont a város történetének legvéresebb terrortámadása

A 2005. július 7-i londoni terrortámadás dátuma – a 7/7 – azóta ugyanúgy történelmi jelképpé vált Nagy-Britanniában, mint az Egyesült Államokban a 2001. szeptember 11-i támadásokra utaló 9/11.
A merényletek reggelén négy fiatal férfi indult útnak a Londontól északra fekvő Lutonból a King's Cross pályaudvar felé. A biztonsági kamerák felvételei szerint a pályaudvaron rövid egyeztetést követően különváltak, majd különböző célpontok felé vették az irányt.
Nem sokkal később három robbanás rázta meg a londoni metrót.
Az első hírek még műszaki hibára, úgynevezett feszültségingadozásra utaltak, ám hamar nyilvánvalóvá vált, hogy szándékos támadás történt. A hatóságok példátlan lépésként leállították a teljes, 12 vonalból álló, 400 kilométeres metróhálózatot, és valamennyi állomást kiürítették.
A helyszínekről rövid időn belül megjelentek az első sérültek, miközben a mentőegységek rendkívül nehéz körülmények között próbálták elérni az összeroncsolódott szerelvényeket a szűk metróalagutakban.
A három metrórobbantást egy órával később újabb merénylet követte: egy emeletes autóbuszon is felrobbantotta magát az egyik támadó a British Museum közelében.
A robbantássorozat végleges mérlege 52 halálos áldozat és több mint 700 sérült volt
. Ennél súlyosabb terrortámadás Londonban sem korábban, sem azóta nem történt. Nagy-Britannia történetében is csak az 1988-as lockerbie-i repülőgép-merénylet követelt több áldozatot: a Pan Am Londonból New Yorkba tartó járatának felrobbantásában 270 ember halt meg, köztük egy magyar család négy tagja.
Brit állampolgárok követték el a londoni terrortámadásokat
A londoni támadások módszere egyszerű volt: a négy elkövető robbanóanyaggal megtöltött hátizsákokat vitt magával három metrószerelvényre és egy autóbuszra, majd működésbe hozták a pokolgépeket.
A brit terrorelhárítást azonban nemcsak a támadás mértéke sokkolta, hanem az is, hogy az elkövetők mindannyian brit állampolgárok voltak, akik Nagy-Britanniában születtek és nőttek fel.
Az úgynevezett „hazai nevelésű” terroristák addig nem keltettek gyanút, rendezett életet éltek, és nem szerepeltek a hatóságok látókörében.
A csoport vezetője, Mohammad Siddique Khan általános iskolai tanárként dolgozott Leedsben, ahol bevándorló családok gyermekeit segítette. Kollégái és a szülők később úgy emlékeztek rá, mint türelmes, segítőkész pedagógusra. Kilétére egy, a merényletek után nyilvánosságra került videófelvétel derített fényt, amelyen azt mondta, hogy háborút vív a Nyugat ellen.
A felvételen az al-Kaida akkori második számú vezetője, Ajmán az-Zavahiri is szerepelt. A terrorszervezet vezetője Tony Blair akkori brit miniszterelnök politikáját okolta a támadásokért, és további merényletekkel fenyegetőzött.
A másik elkövető, Shazad Tanweer korábban kiemelkedő sportolónak számított, és kiváló eredménnyel nyert felvételt a leedsi egyetem sporttudományi karára - írta a Time.
Emlékművel emlékeznek az áldozatokra
Az áldozatok emlékére 2008-ban emlékművet avattak a Hyde Parkban. Az alkotás 52 rozsdamentes acéloszlopból áll, amelyek az áldozatokat jelképezik. Az oszlopokat úgy csoportosították, hogy minden helyszínen annyi álljon együtt, ahány ember ott vesztette életét. A King's Cross állomás alatti robbantás 26 áldozatára például 26 egymás mellett álló oszlop emlékeztet.
Terrortámadás rázta meg Londont – gyalogosok közé hajtott egy autó
Nemrég volt egy másik londoni terrortámadás évfordulója is, ugyanis 2017. március 22-én London szívében, a Westminster hídnál és a brit Parlament közvetlen közelében terrortámadás rázta meg az Egyesült Királyságot. A londoni terrortámadás során Khalid Masood autóval a gyalogosok közé hajtott a Westminster hídon, majd a parlamenti kerítésnél kiszállva halálosan megkéselte Keith Palmer rendőrt, mielőtt a fegyveres rendőrök lelőtték.