Kidobhatták a milliókat érő lottószelvényt a boltban az ellenőrzés után, vizsgálat indult

Hatalmas lottónyeremény sorsa vált bizonytalanná Nagy-Britanniában, miután egy nő azt állítja, hogy az ő szelvénye lehetett a 12 millió fontos Lottó-főnyeremény nyertese, ám azt egy üzletben véletlenül kidobták.

Lottónyeremény változtatta meg az életét: évek után tartózkodási engedélyt kapott (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A 46 éves Kath Main akkor kezdett gyanakodni, amikor észrevette, hogy a június 6-i sorsolás főnyereménye még mindig nem talált gazdára.

Ellenőrizte a kihúzott számokat, és rájött, hogy azok megegyeznek azzal a számsorral, amelyet már 20 éve rendszeresen megjátszik.

A nő édesanyja hetente adja fel a szelvényt, amelyet később egy dél-walesi, Abercynonban található Londis üzletbe vitt el ellenőrzésre. A boltban azonban azt mondták neki, hogy a szelvény nem nyertes, ezért a nő állítása szerint engedélyt adott arra, hogy kidobják.

A bolt tulajdonosa azt mondta, a lottóterminál nem adott ki nyertes jelzést, amikor ellenőrizte a szelvényt.

Később, mikor visszamentek a szelvényért, kiderült, hogy már nincs meg, mert a szemetet időközben elszállították.

Mother 'finds out she has won £12MILLION in the Lotto - hours after a shopkeeper threw her ticket in the bin' https://t.co/EVPsImIgDd — Daily Mail (@DailyMail) July 9, 2026

Kath Main szerint az elmúlt időszak rendkívül megterhelő számára. A nő úgy fogalmazott, folyamatosan rosszul érzi magát a bizonytalanság miatt, mert nem tudja, valóban ő nyerte-e meg a hatalmas összeget. Felvette a kapcsolatot a lottótársaságot üzemeltető Allwynnel, és bizonyítékokat küldött, többek között a vásárlás igazolását és egy közeli fodrászat biztonsági kamerájának felvételét, amelyen látható az édesanyja üzletbe érkezése.

A nő szerint felmerült annak lehetősége is, hogy a terminál hibája miatt nem jelezte megfelelően a nyereményt. Az Allwyn közölte vele, hogy ez elméletileg lehetséges, de sokkal valószínűbbnek tartják az emberi hibát.

Az üzletben jelenleg felújítás zajlik, ezért nincs működő biztonsági kamerarendszer. A bolt tulajdonosa szerint elképzelhető, hogy a gép hibásan működött, és hozzátette: nagyszerű lenne, ha valóban Kath Main lenne a nyertes.

A vizsgálat idejére felfüggesztették a lottózási szolgáltatásokat az üzletben, a terminált és a sorsjegyeket is eltávolították. Az Allwyn várhatóan legfeljebb 30 napon belül dönt arról, hogy a nő jogosult-e a nyereményre – írja a Daily Star.