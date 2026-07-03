Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
bevásárlóközpont

Lövöldözés a bevásárlóközpontban: két halott, három sérült

22 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A hírek szerint három embert meglőttek, kettőt pedig megöltek a michigani Dearbornban található Fairlane Town Center bevásárlóközpontban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bevásárlóközpontdearborn - i rendőrkapitányságlövöldözés

Két ember meghalt és három pedig megsebesült, amikor lövöldözés tört ki a michigani Dearbornban található Fairlane Town Center bevásárlóközpontban. A plázában rengetegen tartózkodtak, a családok ugyanis a július 4-i ünnepség előtti bevásárlást végezték.

A videofelvételeken látható, hogy az emberek rémülten rohannak, miközben lövések hallatszanak, az üzletek pedig azonnal lehúzták a redőnyöket. 

A mentőegységek a helyszínre siettek, a rendőrség pedig délután 2 óra körül körülvette az Evergreen Road és a Michigan Avenue közelében található bevásárlóközpontot.

„Ez egy aktív és folyamatban lévő nyomozás. Arra kérjük a lakosokat és a látogatókat, hogy kerüljék el a környéket, amíg a rendőrök biztosítják a helyszínt, és a nyomozók végzik munkájukat” – közölte a Dearborn-i Rendőrkapitányság egy közleményben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!