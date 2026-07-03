Lövöldözés a bevásárlóközpontban: két halott, három sérült

Két ember meghalt és három pedig megsebesült, amikor lövöldözés tört ki a michigani Dearbornban található Fairlane Town Center bevásárlóközpontban. A plázában rengetegen tartózkodtak, a családok ugyanis a július 4-i ünnepség előtti bevásárlást végezték.

A videofelvételeken látható, hogy az emberek rémülten rohannak, miközben lövések hallatszanak, az üzletek pedig azonnal lehúzták a redőnyöket.

A mentőegységek a helyszínre siettek, a rendőrség pedig délután 2 óra körül körülvette az Evergreen Road és a Michigan Avenue közelében található bevásárlóközpontot.

🚨#BREAKING: THERE IS A MASSIVE ACTIVE SHOOTER SITUATION TAKING PLACE IN FAIRLANE MALL IN DEARBORN MICHIGAN.



PEOPLE ARE HIDING IN STOCK ROOMS AND RUNNING FOR THEIR LIVES.



PLEASE PRAY!!!!



WE DO NOT HAVE TO LIVE LIKE THIS!!!!! pic.twitter.com/837dkGsKoq — Matt Van Swol (@mattvanswol) July 3, 2026

„Ez egy aktív és folyamatban lévő nyomozás. Arra kérjük a lakosokat és a látogatókat, hogy kerüljék el a környéket, amíg a rendőrök biztosítják a helyszínt, és a nyomozók végzik munkájukat” – közölte a Dearborn-i Rendőrkapitányság egy közleményben.