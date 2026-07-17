Lövöldözés Dániában: egy rendőr és további két személy megsérült

Pénteken meglőttek egy dán rendőrt és két másik embert, köztük a feltételezett elkövetőt. A lövöldözés Nørresundby városában történt, az Észak-jütlandi régióban.

Tűzesethez hívták ki a rendőröket, majd lövöldözés tört ki. (Képünk illusztráció) Fotó: magnific.com

Tűzesethez hívták ki a rendőröket, majd lövöldözés tört ki

A TV2 és a DR dán műsorszolgáltatók egy rendőrségi szóvivőre hivatkozva azt közölték, hogy a sérülések súlyosak. A hatóság honlapja pénteken a lövöldözés idejében nem volt elérhető.

A rendőrség helyi idő szerint 13:39-kor kapott bejelentést egy tűzről Nørresundby ipari negyedében. A helyszínre érve lövések dördültek el, majd a tisztek viszonozták a tüzet. A hatóság közlése szerint a lövöldözés 15 órára véget ért, de a nyomozás még folyamatban van.

Egyelőre nem világos, hogy ki a harmadik sérült, és további részleteket sem osztott meg a rendőrség. A helyszínről készült fotókon és videókon fekete füstoszlop volt látható - írta az AP News.