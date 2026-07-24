Lövöldözés Máltán: súlyosan megsérült két rendőr szolgálatteljesítés közben

Két rendőr megsérült pénteken egy lövöldözésben a Málta fővárosától, Vallettától 9 kilométerre fekvő San Ġiljan egyik építkezésén. A rendőrség szóvivője közölte, hogy egyikük súlyos arc- és nyaksérüléseket szenvedett, míg társa könnyebben sérült meg.

Két férfi vitáját követte a lövöldözés. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Két férfi vitáját követte a lövöldözés

Máltán évek óta ez az első alkalom, hogy szolgálatteljesítés közben lőttek meg rendőröket. Az incidens körülményei először nem voltak tisztázottak, de a szóvivő elmondta, hogy a rendőrök avatkoztak közbe, miután panaszok érkeztek egy építkezésről érkező zajjal kapcsolatban.

A Times of Malta szerint két férfi, akik jelentések szerint mindketten máltai állampolgárok, tüzet gyújtottak egy daru alatt, miután nyilvánvalóan vita alakult ki az építési munkálatok miatt. Az egyikük elment, de a másik a helyszínen maradt, és lövöldözni kezdett, amikor a rendőrség megérkezett. Később, a tárgyalások után megadta magát, és letartóztatták a helyszínt elhagyó férfival együtt - írta a Reuters.