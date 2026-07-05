Lövöldözés tört ki a strand közelében, négy gyermeket szállítottak kórházba

A New York Post beszámolója szerint a lövöldözés este 10 óra 35 perc körül történt Brooklyn vízpartján, a Coney Island-i Surf Avenue közelében található 2930 W. 30th Street címen.

Fotó: magnific.com

A lap beszámolója szerint egy 33 éves férfit és egy 21 éves nőt mellkason lőttek. Eközben egy 25 éves nőt és három fiút, egy 7, egy 12 és egy 14 évest, lábon vagy combon lőttek. Egy másik, hatéves fiút gyomorszájon lőttek, míg egy 37 éves férfit vállon lőttek.

A New York Post szerint a 21 éves nő állapota kritikus volt. A másik hét áldozat, akiket szintén a környékbeli kórházakba szállítottak, a jelentések szerint stabil állapotban van.

A rendőrség még nem engedett szabadon egyetlen gyanúsítottat sem a függetlenség napi lövöldözéssel kapcsolatban. A WABC jelentése szerint vasárnap kora estig senkit sem tartóztattak le.

Kaotikus volt a szombati függetlenség napi ünnepség New Yorkban, a Brooklyn híd is lángokra kapott a Macy's tűzijátéka közben.