Lövöldözés történt Torontóban, halálos áldozatról is tudni

Öt ember megsérült, ketten pedig életüket vesztették egy szombati torontói lövöldözésben – közölte a rendőrség az X-en kiadott vészhelyzeti figyelmeztetésében.

Ketten életüket vesztették a torontói lövöldözésben / Fotó: magnific.com

A torontói lövöldözés részletei

A rendőrség tájékoztatása szerint a helyszínen öt lőtt sérültet találtak. Két áldozatot a helyszínen halottnak nyilvánítottak. A többi sérült állapotáról egyelőre nem közöltek információt.

A lövöldözés Toronto Midtown városrészében történt, a Salsa on St. Clair nevű, évente megrendezett latin kulturális fesztivál idején – jelentette a CTV News. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket, és kövessék a rendőrség utasításait, amíg a helyszín biztosítása és a nyomozás zajlik - írja a Reuters.

Mark Carney kanadai miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy megrendítette a lövöldözés híre.

Imádkozom azokért a családokért, akik elveszítették szeretteiket, a kritikus állapotban lévő sérültekért, valamint mindenkiért, akit ez a szörnyű esemény érintett.

További információt egyelőre nem osztottak meg.

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