"Élete hátralévő részét börtönben kell töltenie" - új hírek a torontói fesztiválon kitört lövöldözésről, megszólalt a helyi miniszterelnök

Legalább két ember meghalt, többen pedig megsérültek miután lövöldözés tört ki a kanadai Torontóban egy megrendezett utcafesztiválon, közölte a helyi rendőrség. A hatóságok a közösségi médiában azt írták, hogy a helyszínt biztosították, ugyanakkor a lövöldözés elkövetője vagy elkövetői továbbra is szökésben vannak.

Lövöldözés tört ki a népszerű fesztiválon. Fotó: magnific.com

Lövöldözés tört ki az utcai fesztiválon

A rendőrség helyi idő szerint este 20:12-kor kapott bejelentést egy aktív lövöldözőről a St. Clair Avenue West és az Arlington Avenue kereszteződésének közelében. A CTV Toronto beszámolója szerint a támadás idején éppen a Salsa on St. Clair utcafesztivál zajlott. A rendőrség közlése szerint összesen hat lőtt sérültet találtak a helyszínen, közülük két ember életét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították őket.

A hatóságok közölték, hogy továbbra is jelentős rendőri erők dolgoznak a helyszínen, miközben folytatják a nyomozást, és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket. Az ügyben megszólalt Doug Ford, Ontario tartomány miniszterelnöke is.

Megrendített az értelmetlen erőszak a Salsa on St. Clair fesztiválon, amely két ember életét követelte, és többeket megsebesített. A felelőst el kell fogni, bíróság elé kell állítani, és élete hátralévő részét börtönben kell töltenie

– idézte őt az ABC.