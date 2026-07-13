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lövöldözés

"Élete hátralévő részét börtönben kell töltenie" - új hírek a torontói fesztiválon kitört lövöldözésről, megszólalt a helyi miniszterelnök

41 perce
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Pánik tört ki egy népszerű torontói utcafesztiválon, amikor lövések dördültek el a tömegben. A támadásban ketten életüket vesztették, többen megsérültek, az elkövető vagy elkövetőket pedig továbbra is szökésben vannak.
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lövöldözésTorontófesztivál

Legalább két ember meghalt, többen pedig megsérültek miután lövöldözés tört ki a kanadai Torontóban egy megrendezett utcafesztiválon, közölte a helyi rendőrség. A hatóságok a közösségi médiában azt írták, hogy a helyszínt biztosították, ugyanakkor a lövöldözés elkövetője vagy elkövetői továbbra is szökésben vannak.

Lövöldözés tört ki a népszerű fesztiválon.
Lövöldözés tört ki a népszerű fesztiválon. Fotó: magnific.com

 

Lövöldözés tört ki az utcai fesztiválon

A rendőrség helyi idő szerint este 20:12-kor kapott bejelentést egy aktív lövöldözőről a St. Clair Avenue West és az Arlington Avenue kereszteződésének közelében. A CTV Toronto beszámolója szerint a támadás idején éppen a Salsa on St. Clair utcafesztivál zajlott. A rendőrség közlése szerint összesen hat lőtt sérültet találtak a helyszínen, közülük két ember életét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították őket.

A hatóságok közölték, hogy továbbra is jelentős rendőri erők dolgoznak a helyszínen, miközben folytatják a nyomozást, és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket. Az ügyben megszólalt Doug Ford, Ontario tartomány miniszterelnöke is.

Megrendített az értelmetlen erőszak a Salsa on St. Clair fesztiválon, amely két ember életét követelte, és többeket megsebesített. A felelőst el kell fogni, bíróság elé kell állítani, és élete hátralévő részét börtönben kell töltenie 

– idézte őt az ABC.

 

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