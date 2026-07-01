A hőségben tették szóvá lenge öltözékét, nem akarták felengedni a repülőgépre a fiatal nőt

Egy német influenszer szerint kellemetlen helyzetbe hozta őt a Lufthansa, miután Berlinben a beszállásnál nem engedték felszállni az öltözete miatt – írja a Fox News.
A 24 éves Edda Elisa Pilz elmondása szerint a Lufthansa egyik munkatársa többször is „meztelennek” nevezte őt, miközben ő sportos felsőt és rövidnadrágot viselt a kibírhatatlan melegben.
Pilz szerint a beszállás előtt megállították, és közölték vele, hogy „így nem szállhat fel a gépre”. A nő ezt értetlenül fogadta, és azt kérdezte, mi számít megfelelő öltözetnek egy ilyen hőségben.
Kabátban jutott fel a Lufthansa járatára
Elmondása szerint végül egy kabátot kellett magára vennie, majd azt is teljesen be kellett húznia, mielőtt tovább engedték a géphez. Az influenszer azt is állította, hogy közben őt hibáztatták a beszállás késlekedéséért.
A nő szerint férfi utasok rövidnadrágban gond nélkül felszállhattak, ami szerinte kettős mércére utal. Hangsúlyozta: nem a szabályokkal van problémája, hanem azzal, ahogyan vele bántak.
A Lufthansa szállítási feltételeiben nincs külön öltözködési szabály, ugyanakkor a légitársaság fenntartja a jogot, hogy bizonyos esetekben megtagadja az utazást biztonsági vagy operatív okokból.
Az utastársaira támadt, majd rejtélyes módon meghalt a háromgyermekes apa
Egy háromgyermekes apa vesztette életét, miután a hírek szerint rátámadt egy utastársára, valamint egy légiutas-kísérőre is az Egyesült Királyságba tartó repülőgépen, és akit emiatt a többi utasnak, valamint a személyzetnek kellett lefognia.
Teljes káoszt okoztak a zivatarok – a müncheni repülőtérre nem tudtak leszállni a járatok
Heves zivatarok és felhőszakadások okoznak fennakadásokat Németország több tartományában. A müncheni repülőtér működését is jelentősen befolyásolja az ítéletidő: jelentős járatkésések- és törlések nehezítik a légi közlekedést, több repülőgép pedig hosszú ideig nem tudott leszállni. A meteorológiai szolgálat további veszélyes zivatarokra figyelmeztet.