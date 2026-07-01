A hőségben tették szóvá lenge öltözékét, nem akarták felengedni a repülőgépre a fiatal nőt

Egy német influenszer szerint kellemetlen helyzetbe hozta őt a Lufthansa, miután Berlinben a beszállásnál nem engedték felszállni az öltözete miatt – írja a Fox News.

A Lufthansa nem akart felengedni a gépre egy utast az öltözéke miatt (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A 24 éves Edda Elisa Pilz elmondása szerint a Lufthansa egyik munkatársa többször is „meztelennek” nevezte őt, miközben ő sportos felsőt és rövidnadrágot viselt a kibírhatatlan melegben.

Pilz szerint a beszállás előtt megállították, és közölték vele, hogy „így nem szállhat fel a gépre”. A nő ezt értetlenül fogadta, és azt kérdezte, mi számít megfelelő öltözetnek egy ilyen hőségben.

Kabátban jutott fel a Lufthansa járatára

Elmondása szerint végül egy kabátot kellett magára vennie, majd azt is teljesen be kellett húznia, mielőtt tovább engedték a géphez. Az influenszer azt is állította, hogy közben őt hibáztatták a beszállás késlekedéséért.

A nő szerint férfi utasok rövidnadrágban gond nélkül felszállhattak, ami szerinte kettős mércére utal. Hangsúlyozta: nem a szabályokkal van problémája, hanem azzal, ahogyan vele bántak.

A Lufthansa szállítási feltételeiben nincs külön öltözködési szabály, ugyanakkor a légitársaság fenntartja a jogot, hogy bizonyos esetekben megtagadja az utazást biztonsági vagy operatív okokból.