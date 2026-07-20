Egy apró csípés is komoly bajt jelezhet, erre a jelre figyeljen

Egy gyógyszerész elárulta, hogyan lehet megkülönböztetni az ártalmatlan rovarcsípéseket a Lyme-kórt terjesztő kullancscsípéstől. A szakember szerint különösen figyelmeztető jel, ha a csípés körül céltáblaszerű, úgynevezett bikaszem alakú kiütés jelenik meg, ilyenkor mielőbb orvoshoz kell fordulni.

Lyme-kór: erre figyeljen!

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Lyme-kór: ha ilyen csípést lát, ne vegye félvállról

A Lyme-kór baktérium okozta fertőzés, amelyet fertőzött kullancsok terjesztenek. Tünetei közé tartozhat a láz, a kimerültség, az ízületi fájdalom, sőt akár bénulás is. A jellegzetes bőrpír a csípést követően néhány naptól akár három hónapig bármikor kialakulhat, leggyakrabban azonban egy-két héten belül jelentkezik.

Richard Harrison, az Asda Pharmacy UK gyógyszerésze szerint a kullancsot a lehető leghamarabb el kell távolítani. Ehhez finom hegyű csipeszt érdemes használni, amellyel a kullancsot a bőrhöz minél közelebb kell megfogni, majd lassan, egyenesen kihúzni. Nem szabad csavarni vagy összenyomni, mert ezzel növelhető a fertőzés veszélye.

A szakember arra is figyelmeztetett, hogy a rovarcsípések elfertőződhetnek.

A szúnyog, a bögöly és a pók csípése különösen hajlamos erre, de a bolha- és hangyacsípések is okozhatnak problémát. Ha a csípés helye megduzzad, váladékozik vagy erősen fáj, érdemes gyógyszerészhez vagy orvoshoz fordulni.

Ritkább esetben súlyos allergiás reakció, anafilaxia is kialakulhat, főként darázs- vagy méhcsípés után, de szúnyogcsípés is kiválthatja. A torok vagy a nyelv duzzanata, a nehézlégzés, a csalánkiütés vagy a hideg tapintású bőr azonnali sürgősségi ellátást igényel.

A gyógyszerész azt is ismertette, milyen jelek alapján lehet felismerni a különböző rovarcsípéseket:

Szúnyogcsípés: apró, viszkető, piros dudorok, általában a karokon, lábakon vagy az arcon. Többnyire elszórtan jelennek meg.

Bögölycsípés: inkább fájdalmas, mint viszkető. Gyakran nagyobb duzzanatot és bevérzést okoz.

Törpeszúnyog (midge): nagyon apró, de rendkívül viszkető csípések, amelyek gyakran csoportosan jelennek meg a lábakon vagy a karokon.

Bolhacsípés: apró, erősen viszkető pöttyök, leggyakrabban a bokán vagy az alsó lábszáron. Jellemzően hármasával vagy egyenes vonalban láthatók.

A szakemberek szerint a legtöbb rovarcsípés ártalmatlan, de a szokatlan tüneteket vagy a fertőzés jeleit nem szabad félvállról venni, mert a gyors kezelés megelőzheti a súlyos szövődményeket.