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machete

Machetével hadonászó férfira lőttek a rendőrök egy kaliforniai kórház előtt – videó

25 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Drámai jelenet játszódott le egy kaliforniai kórház közelében, ahol rendőrök lőttek egy machetével felfegyverkezett férfira. A férfi egy korábbi közúti incidens során került a hatóságok látókörébe, majd a machete elővétele után gyalog akart elmenekülni, végül súlyosan megsérült a rendőri intézkedés közben.
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macheteKaliforniarendőrség

Szerda reggel került összetűzésbe a rendőrökkel a kaliforniai Los Alamitosban, az Orange megyei kórház közelében egy férfi, akinél machete volt. A hatóságok szerint az eset egy közúti konfliktussal kezdődött, amelyben felmerült a gyanú, hogy a férfi ittas állapotban vezetett.

Kalifornia, machete, rendőrség
Machete volt a férfinél, gyalog próbált elmenekülni
Fotó: Twitter/X

A férfi ezután elhajtott a helyszínről, a rendőrök pedig üldözni kezdték.

Később megállt egy kórház közelében, kiszállt az autóból, és gyalog próbált továbbmenekülni, ekkor már machete volt nála.

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök, és a környéket lezárták. A kórházat több órára zárlat alá helyezték, miközben a hatóságok megpróbálták kezelni a kialakult helyzetet – írja a Los Angeles Times.

A beszámolók szerint a férfi a rendőrök előtt járkált, a machetével hadonászott és kiabált. A rendőrök próbálták rávenni a férfit, hogy adja meg magát, de sikertelenül. A férfi ezután a rendőrök felé indult a machetével, ekkor nyitottak tüzet rá. A férfit kritikus állapotban vitték kórházba. Személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a hatóságok szerint a negyvenes éveiben járhat.

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