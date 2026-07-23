Machetével hadonászó férfira lőttek a rendőrök egy kaliforniai kórház előtt – videó

Szerda reggel került összetűzésbe a rendőrökkel a kaliforniai Los Alamitosban, az Orange megyei kórház közelében egy férfi, akinél machete volt. A hatóságok szerint az eset egy közúti konfliktussal kezdődött, amelyben felmerült a gyanú, hogy a férfi ittas állapotban vezetett.
A férfi ezután elhajtott a helyszínről, a rendőrök pedig üldözni kezdték.
Később megállt egy kórház közelében, kiszállt az autóból, és gyalog próbált továbbmenekülni, ekkor már machete volt nála.
A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök, és a környéket lezárták. A kórházat több órára zárlat alá helyezték, miközben a hatóságok megpróbálták kezelni a kialakult helyzetet – írja a Los Angeles Times.
A beszámolók szerint a férfi a rendőrök előtt járkált, a machetével hadonászott és kiabált. A rendőrök próbálták rávenni a férfit, hogy adja meg magát, de sikertelenül. A férfi ezután a rendőrök felé indult a machetével, ekkor nyitottak tüzet rá. A férfit kritikus állapotban vitték kórházba. Személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a hatóságok szerint a negyvenes éveiben járhat.
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