Arckifejezése miatt hamar az internet sztárja lett a görögdinnyék közt ülő macska – fotó

A macska, Pearl egy thaiföldi görögdinnyefarmon él, és teljesen váratlanul vált világhírűvé az interneten.

Pillanatok alatt az internet kedvence lett a macska

Fotó: Twitter

A róla készült vírusvideók és fotók azt mutatják, amint a görögdinnyék között ül rendkívül komoly arckifejezéssel.

A közösségi média felhasználói tréfásan „ellenőrnek”, illetve a „görögdinnyék őrzőjének” nevezték el, mintha ő felügyelné az egész farmot.

This is a security Cat in Thailand named Pearl is only job is to guard watermelons and he takes it very seriously pic.twitter.com/HnjmYaHP8O — Puppies & Positivity (@Puppieslover) July 11, 2026

Pearl méltóságteljes megjelenése és felelősségteljesnek tűnő testtartása sokak tetszését elnyerte – írja a Zamin. A képek rövid idő alatt bejárták az internetet, Pearl pedig a világ egyik legismertebb macskájává vált.

Lopott macska volt a kezében, úgy indult bankot rabolni

Szokatlan bankrablási kísérlet történt az Egyesült Államokban, ahol a gyanúsított egy ellopott kiscicával sétált be a pénzintézetbe. A bankrablás előtt még arra is megkérte az egyik alkalmazottat, hogy fogja meg az állatot, mielőtt átadta volna a pénzkövetelő cetlit.