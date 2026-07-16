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Arckifejezése miatt hamar az internet sztárja lett a görögdinnyék közt ülő macska – fotó

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Futótűzként terjednek az interneten egy thaiföldi görögdinnyefarmon élő macska fotói. A macska komoly arckifejezésével és méltóságteljes testtartásával pillanatok alatt a közösségi média egyik új sztárja lett.
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macskadinnyeThaiföld

A macska, Pearl egy thaiföldi görögdinnyefarmon él, és teljesen váratlanul vált világhírűvé az interneten.

Pearl, macska, dinnye
Pillanatok alatt az internet kedvence lett a macska
Fotó: Twitter

A róla készült vírusvideók és fotók azt mutatják, amint a görögdinnyék között ül rendkívül komoly arckifejezéssel.

A közösségi média felhasználói tréfásan „ellenőrnek”, illetve a „görögdinnyék őrzőjének” nevezték el, mintha ő felügyelné az egész farmot.

Pearl méltóságteljes megjelenése és felelősségteljesnek tűnő testtartása sokak tetszését elnyerte – írja a Zamin. A képek rövid idő alatt bejárták az internetet, Pearl pedig a világ egyik legismertebb macskájává vált.

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