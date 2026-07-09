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állatorvos

Hajszálon múlt a macska élete: négy órát töltött a működő szárítógépben

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Hajszálon múlt egy 11 éves macska élete Ausztráliában, miután gazdája csak órákkal később vette észre, hogy az állat egy működő szárítógépben rekedt. Az eset után az állatorvosok minden gazdit fontos dologra figyelmeztetnek.
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állatorvosszárítógépmacska

Egy melbourne-i macska kis híján életét vesztette, miután észrevétlenül bemászott a szárítógépbe, ahol csaknem négy órát töltött. Az eset komoly figyelmeztetés minden állattartó számára – figyelmeztetett a Daily Mail.

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Négy órát bírt ki a szárítógépben egy idős macska. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Hajszálon múlt a macska élete

A 11 éves Minam gazdája, Syma elmondta, hogy a macska valószínűleg egy meleg búvóhelyet keresett, ezért mászott be a szárítógépbe. Az állatot egy vastag paplan takarta el, ezért senki sem vette észre, mielőtt elindították a készüléket.

A nő reggel elindult dolgozni, miután óvodába vitte gyermekét, majd csak mintegy négy órával később ért haza. Ekkor feltűnt neki, hogy Minam nincs a megszokott helyén, végül halk nyávogást hallott a szárítógép felől.

A gazdi azonnal a Lort Smith Állatkórházba vitte Minamot, ahol az állatorvosok megállapították, hogy az állat egész testét zúzódások borítják, a nyelve megduzzadt, kiszáradt, emellett sérüléseket szenvedett a szájában és a szemén is.

A szakemberek szerint valószínűleg a vastag paplan óvta meg attól, hogy még súlyosabb sérüléseket szenvedjen.

A macska két napot töltött az intenzív osztályon oxigénterápiában. Egy héttel később azonban már teljesen felépült.

A Lort Smith Állatkórház vezető állatorvosa, Kassandra Makeham arra figyelmeztetett, hogy a hideg idő beköszöntével a macskák ösztönösen keresik a meleg, zárt helyeket, ezért gyakran bújnak be mosógépekbe és szárítógépekbe.

A szakember arra kér minden állattartót, hogy a készülékek elindítása előtt mindig ellenőrizzék a belsejüket.

 

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