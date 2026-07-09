Hajszálon múlt a macska élete: négy órát töltött a működő szárítógépben

Egy melbourne-i macska kis híján életét vesztette, miután észrevétlenül bemászott a szárítógépbe, ahol csaknem négy órát töltött. Az eset komoly figyelmeztetés minden állattartó számára – figyelmeztetett a Daily Mail.

Négy órát bírt ki a szárítógépben egy idős macska. (A kép illusztráció.)

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Hajszálon múlt a macska élete

A 11 éves Minam gazdája, Syma elmondta, hogy a macska valószínűleg egy meleg búvóhelyet keresett, ezért mászott be a szárítógépbe. Az állatot egy vastag paplan takarta el, ezért senki sem vette észre, mielőtt elindították a készüléket.

A nő reggel elindult dolgozni, miután óvodába vitte gyermekét, majd csak mintegy négy órával később ért haza. Ekkor feltűnt neki, hogy Minam nincs a megszokott helyén, végül halk nyávogást hallott a szárítógép felől.

A gazdi azonnal a Lort Smith Állatkórházba vitte Minamot, ahol az állatorvosok megállapították, hogy az állat egész testét zúzódások borítják, a nyelve megduzzadt, kiszáradt, emellett sérüléseket szenvedett a szájában és a szemén is.

A szakemberek szerint valószínűleg a vastag paplan óvta meg attól, hogy még súlyosabb sérüléseket szenvedjen.

A macska két napot töltött az intenzív osztályon oxigénterápiában. Egy héttel később azonban már teljesen felépült.

A Lort Smith Állatkórház vezető állatorvosa, Kassandra Makeham arra figyelmeztetett, hogy a hideg idő beköszöntével a macskák ösztönösen keresik a meleg, zárt helyeket, ezért gyakran bújnak be mosógépekbe és szárítógépekbe.

A szakember arra kér minden állattartót, hogy a készülékek elindítása előtt mindig ellenőrizzék a belsejüket.